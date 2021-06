Se vi aspettavate aggiornamenti mensili per Samsung Galaxy Tab S7 FE e Samsung Galaxy Tab A7 Lite, i due tablet Android recentemente presentati, rimarrete delusi. Il produttore sud-coreano li ha infatti inseriti nella lista dei modelli che riceveranno update trimestrali.

Aggiornamenti trimestrali per Samsung Galaxy Tab S7 FE e Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S7 FE e Samsung Galaxy Tab A7 Lite riceveranno aggiornamenti trimestrali. La fonte è Samsung stessa, che ha inserito i nuovi tablet nella lista dei device con “quarterly security updates” nella pagina dedicata. La scelta è in linea con la politica adottata con gli altri tablet: anche i più costosi fratelli Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+ dispongono dello stesso trattamento.

Questo non significa che il produttore non rilascerà aggiornamenti più frequenti, ma si tratta sostanzialmente di una soglia “minima”: giusto per fare un esempio, basti pensare che i flagship 2019 Samsung Galaxy S9 e S9+ fanno parte della stessa lista ma stanno ricevendo update quasi ogni mese anche in Italia.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite e Samsung Galaxy Tab S7 FE sono stati entrambi presentati alla fine del mese scorso: il primo sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 16 luglio al prezzo di partenza di 169 euro (solo Wi-Fi), il secondo sarà invece lanciato più avanti nel corso dell’anno a un prezzo intorno ai 600 euro.

Vi aspettavate questa frequenza di aggiornamento per i due nuovi tablet Android del produttore? Se volete consultare i dettagli sulle varie patch di sicurezza rilasciate da Samsung potete seguire questo link. Se siete invece alla ricerca di un nuovo tablet potete già iniziare a salvare tra i preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte dell’Amazon Prime Day 2021 in arrivo.