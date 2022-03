I Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G non sono i soli smartphone Android della rinnovata famiglia Galaxy A, ad essere stati presentati oggi dal produttore sudcoreano. È arrivato, infatti, un terzo dispositivo a far loro compagnia: parliamo di Galaxy A73 5G, proposta top della fascia media a marchio Samsung che, almeno per il momento, non vedremo in Italia.

Lo smartphone costituisce un vero e proprio passo in avanti rispetto al Galaxy A72 del 2021. Andiamo a scoprirlo insieme.

Samsung Galaxy A73 5G: il top per la fascia media

Il nuovo Galaxy A73 5G prende tutto il buono portato da Samsung sui fratelli minori e aggiunge ulteriori funzioni extra che lo collocano al top della fascia media.

Esteticamente appare come una versione leggermente zoomata del Galaxy A53 5G; sebbene posteriormente l’effetto è esattamente quello dello zoom, anteriormente lo smartphone appare come un dispositivo di fascia più alta, grazie alle cornici quasi simmetriche e ridotte al minimo.

Il frontale è caratterizzato dall’ampio display Super AMOLED+ da 6,7” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, interrotto solo dal piccolo foro (collocato al centro) che ospita la stessa fotocamera anteriore da 32 MP vista sul fratello minore.

Nella parte posteriore dello smartphone troviamo il modulo fotografico che condivide lo stesso set-up e la stessa tipologia di sensori dei fratelli minori: principale, ultra-grandangolare, macro, profondità di campo.

Su Galaxy A73 5G, però, la fotocamera principale si spinge fino a 108 MP, per garantire scatti nitidi in qualunque situazione di scatto.

Niente Exynos 1280: Galaxy A73 5G punta sull’usato sicuro

La scelta del SoC rappresenta uno dei punti di rottura con gli altri due smartphone presentati oggi da Samsung.

Niente Exynos 1280 per Samsung Galaxy A73 5G che, al suo posto, accoglie lo Snapdragon 778G di Qualcomm coadiuvato da 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Lo Snapdragon 778G è lo stesso SoC presente sul Galaxy A52s 5G dello scorso anno, smartphone che ha garantito un notevole successo al brand sudcoreano. Confrontando questa scelta con la soluzione presente sul Galaxy A72 dello scorso anno, che era dotato dello Snapdragon 720G, … beh, i passi in avanti sono notevoli.

Oltre ad offrire un supporto completo dal punto di vista della connettività (supporto alle reti 5G e WiFi 6E tra le altre caratteristiche), Samsung Galaxy A73 5G è dotato della stessa batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida (via cavo) a 25 W, presente sui fratelli minori.

Software longevo ma niente accessori in confezione

Samsung vuole essere il punto di riferimento nel panorama Android per quanto riguarda la longevità del software.

Come visto sui più recenti top gamma e come visto anche sui Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, anche Galaxy A73 5G riceverà quattro generazioni di aggiornamenti di One UI e Android e fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Considerando che lo smartphone viene presentato con Android 12 (e interfaccia One UI 4.1), questo significa che dovrebbe ricevere l’ultimo aggiornamento software quando ci sarà Android 16.

Per quanto il produttore sudcoreano migliori la longevità dei propri prodotti, dal punto di vista costruttivo e dal punto di vista software, la dieta alle confezioni di vendita sta colpendo anche i prodotti di fascia media.

Niente caricatore o cuffie in confezione, con il produttore che, oltre a porre la scelta dal punto di vista dell’impatto ambientale, la pone come “possibilità” per i propri clienti che potranno scegliere e acquistare l’accessorio giusto.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy A73 5G

Dimensioni: 163,7 × 76,1 × 7,6 mm

× × Peso: 181 g

Display: Super AMOLED+ da 6,7” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-O Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G (octa-core @ 2,4 GHz) con GPU Adreno 642L

(octa-core @ 2,4 GHz) con GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Storage interno: 128 o 256 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

o (espandibile con microSD fino a 1 TB) Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 108 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 5 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.2

con apertura f/2.2 Connettività: Reti 5G Wi-Fi 6E 11 ax (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.0

Certificazioni: IP67

Sicurezza: Samsung Knox

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

con ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Galleria del prodotto

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73 5G arriverà il prossimo 22 aprile nelle tre colorazioni Awesome Mint, Awesome Gray e Awesome White.

Mancano, tuttavia, informazioni relative al prezzo e ai mercati ai quali verrà destinato il prodotto. Non mancheremo di aggiornarvi, una volta in possesso di nuove informazioni.

