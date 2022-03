Il colosso cinese Huawei ha presentato due nuovi smartphon, Huawei P50E e Huawei nova 9 SE, entrambi basati su piattaforme Snapdragon di casa Qualcomm ma entrambi, ancora una volta, costretti a dovere rinunciare al supporto alle reti 5G.

Scopriamo insieme i dettagli tecnici dei nuovi medio-gamma presentati nella giornata odierna da Huawei che, oltre ai due smartphone, ha annunciato tre nuove colorazioni per il suo top gamma Huawei P50 Pro e una nuova colorazione per il suo smartwatch Huawei Watch 3.

Huawei P50E: Snapdragon 778G, tanta sostanza, niente 5G

Il nuovo Huawei P50E si configura come un interessantissimo smartphone medio-gamma che riprende l’estetica vista sui fratelli maggiori della famiglia P50.

Lo smartphone si presenta con un frontale piatto, caratterizzato da un bel display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (refresh rate a 90 Hz) all’interno del quale è annegato il lettore per le impronte digitali.

La fotocamera anteriore, come per la maggior parte degli smartphone attuali, trova collocazione in un foro circolare, posizionato in alto, al centro della status bar.

Posteriormente, viene confermato il design del modulo fotografico, coi tre sensori e il flash contenuti all’interno di due oblo leggermente sporgenti.

Huawei P50E è spinto dall’ottimo SoC Snapdragon 778G di Qualcomm ma, attenzione, si tratta della versione 4G: sappiamo tutti che, a seguito delle restrizioni, Huawei ha dovuto rinunciare al 5G sui suoi smartphone (ma starebbe lavorando a una soluzione).

Buone sia la dotazione di memoria, con 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di storage interno, che la connettività (al netto del 5G). Completano il quadro una batteria da 4100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W e la certificazione IP68 (impermeabilità ad acqua e polvere).

Infine, al suo interno, troviamo il classico software di Huawei, Harmony OS, in versione 2.

Scheda tecnica di Huawei P50E

Dimensioni: 156,5 × 73,8 × 7,92 mm

× × Peso: 181 g

Display: OLED da 6,5” con risoluzione Full HD+ (1224 x 2700) Refresh rate a 90 Hz Touch sampling rate a 300 Hz Gamma di colori P3

da 6,5” con risoluzione (1224 x 2700) Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm, octa-core @ 2,4 GHz) con GPU Adreno 642L

(6 nm, octa-core @ 2,4 GHz) con GPU Memoria RAM: 8 GB

Storage interno: 128 o 256 GB

o Fotocamera principale: Sensore True-Chroma da 50 MP con apertura f/1.8 Sensore ultra-grandangolare da 13 MP con apertura f/2.2 Teleobiettivo periscopico da 12 MP con zoom ottico 5x, zoom digitale fino a 80x, stabilizzazione ottica, apertura f/3.4

Fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.4

con apertura f/2.4 Audio: speaker stereo

Connettività: Dual 4G (supporto al VoLTE) Wi-Fi 6 11 ax (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.2 LE GPS (L1 + L5 dual band) NFC USB Type-C 3.1 (GEN1)

Supporto Dual-SIM

Certificazioni: IP68

Batteria: unità da 4100 mAh con ricarica rapida HUAWEI SuperCharge a 66 W

con ricarica rapida a Software: Harmony OS 2

Huawei nova 9 SE: Snapdragon 680 e camera principale da 108 MP

Huawei nova 9 SE è esteticamente molto simile al fratello nova 9 (che abbiamo recensito qui): si tratta di uno smartphone dalle dimensioni generose che può contare su un ampio display IPS LCD da ben 6,78 pollici con risoluzione Full HD+.

Tra le frecce al suo arco spiccano il SoC, lo Snadpragon 680 di Qualcomm, la quad-camera posteriore (con sensore principale da 108 MP) e il supporto alla ricarica rapida a 66 W.

La fotocamera principale è in grado di “raccogliere” più luce unendo 9 pixel in 1 (sostanzialmente scatta foto a 12 MP invece che a 108 MP), al fine di ridurre il rumore e aumentare la gamma cromatica.

In Huawei hanno posto l’accento sul sistema di dissipazione del calore di nova 9 SE, costituito da una struttura a sandwich in grafene in grado di raffreddare rapidamente le parti surriscaldate.

Anche lui, come P50E, arriva con 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna; lato connettività, perde il Wi-Fi 6 in favore del Wi-Fi 5, il Bluetooth è “solo” in versione 5.0 e, dai dati diffusi, sembrerebbe mancare del sensore NFC.

Infine, il software è la EMUI 12 di Huawei, basata su Android ma senza i servizi Google.

Scheda tecnica di Huawei nova 9 SE

Dimensioni: 164,64 × 75,55 × 7,94 mm

× × Peso: 191 g

Display: IPS LCD da 6,78” con risoluzione Full HD+ (1080 x 2388 pixel) Refresh rate a 90 Hz Touch sampling rate a 270 Hz

da 6,78” con risoluzione (1080 x 2388 pixel) Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 8 GB

Storage interno: 128 o 256 GB

o Fotocamera principale: Sensore principale da 108 MP con apertura f/1.9 Sensore ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.2

con apertura f/2.2 Connettività: Dual 4G (supporto al VoLTE) Wi-Fi 5 11 ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.0 GPS /AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS USB Type-C 2.0

Supporto Dual-SIM

Certificazioni: IP68 (Resistenza ad acqua e polvere)

(Resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 4000 mAh con ricarica rapida HUAWEI SuperCharge a 66 W

con ricarica rapida a Software: EMUI 12

Arrivano nuove colorazioni per Huawei P50 Pro e Watch 3

A margine dell’evento, Huawei ha anche annunciato che Huawei P50 Pro sarà disponibile in tre nuove colorazioni, Galaxy Blue, Orange e White, con le ultime due caratterizzate da una finitura in pelle. Le tre nuove colorazioni andranno ad affiancarsi alle quattro già presenti: Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White e Charm Pink.

Huawei Watch 3, invece, accoglie la nuova colorazione blu con cinturino abbinato.

Non sappiamo, tuttavia, se le nuove colorazioni dei due dispositivi arriveranno su altri mercati o saranno esclusive del mercato cinese.

Prezzi e disponibilità dei due smartphone

Huawei P50E arriva nelle quattro colorazioni Obsidian Black, Cocoa Gold, Snow White e Galaxy Blue. Lo smartphone sarà in vendita sul mercato cinese a partire dal prossimo 24 marzo ai seguenti prezzi:

Versione 8+128 GB al prezzo di 4088 yuan (circa 585 euro al cambio)

al prezzo di (circa 585 euro al cambio) Versione 8+256 GB al prezzo di 4488 yuan (circa 642 euro al cambio)

Huawei nova 9 SE arriva nelle tre colorazioni Crystal Blue, Pearl White e Midnight Black. Lo smartphone sarà disponibile all’acquisto sul mercato cinese a partire dal prossimo 24 marzo ai seguenti prezzi:

Versione 8+128 GB al prezzo di 2199 yuan (circa 315 euro al cambio)

al prezzo di (circa 315 euro al cambio) Versione 8+256 GB al prezzo di 2399 yuan (circa 343 euro al cambio)

Segnaliamo, inoltre, che Huawei nova 9 SE è già disponibile al pre-ordine in Malesia al prezzo di 1099 ringgit malesi (circa 238 euro al cambio) nella sola configurazione 8+128 GB.

Non sappiamo se e quando i due smartphone arriveranno anche dalle nostre parti.

