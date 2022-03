Gli ultimi modelli di casa Huawei, tanto in Cina quanto sul mercato globale, sono afflitti dalla mancanza della connettività 5G, a causa delle restrizioni che hanno colpito il marchio. Il produttore cinese, però, sembra pronto a metterci una pezza, riportando sui propri smartphone l’ultimo standard per la connettività mobile, grazie a una cover dotata di un apposito modulo 5G.

L’idea non è del tutto nuova. Qualche anno fa, Motorola aveva presentato gli smartphone della serie Moto Z dotati di una caratteristica peculiare: questi avevano, posteriormente, dei contatti che permettevano, tramite l’applicazione di particolari accessori chiamati Moto Mods (che si agganciavano magneticamente a questi pin), di aggiungere ulteriori funzionalità rispetto a quelle già presenti sullo smartphone o, semplicemente, di donare più carattere estetico al dispositivo.

Per dovere di cronaca, tra le Moto Mods disponibili per il Motorola Moto Z3 ve ne era una che permetteva di aggiungere allo smartphone, datato 2018, la funzionalità del 5G.

Huawei vorrebbe ridare ai suoi smartphone il 5G grazie a una cover

L’indiscrezione proviene da un leaker molto vicino alle vicende legate a Huawei, il quale spiega come l’azienda cinese starebbe pensando di realizzare delle particolari cover che le consentirebbero di portare il 5G sui propri smartphione più recenti, andando a sopperire a tale mancanza.

Il problema principale delle Moto Mods (di cui mostriamo un esempio nell’immagine qui sotto), per come venivano concepite all’epoca, sarebbe quello di dovere riadattarne il concetto ai canoni estetici attuali: Huawei potrebbe quindi rubare questa idea a Motorola, andando a riciclarla e modificarla per realizzare una cover dalle dimensioni accettabili e dotata del modulo 5G.

Anche gli ultimi smartphone del colosso cinese, come il P50 Pro, sono afflitti dalla mancanza del 5G: per questo smartphone, nello specifico, sarebbe immaginabile una soluzione ad aggancio magnetico.

Vedremo se Huawei riuscirà effettivamente a mettere una pezza e trovare un escamotage per risolvere il problema legato al 5G aggirando le restrizioni: gli ultimi anni non sono stati molto facili per la casa cinese, che sta comunque cercando di proporre dispositivi interessanti sotto altri punti di vista per rimanere a galla in un mondo sempre più competitivo.

Restiamo in attesa di scoprire se queste notizie troveranno un riscontro effettivo; saremo comunque pronti a raccontarvi, qui sulle nostre pagine, eventuali novità a riguardo.

