Sappiamo che la One UI 4.1 che ha debuttato sulla serie Galaxy S22 è in arrivo su tanti altri smartphone, ma oggi abbiamo la lista ufficiale diffusa da Samsung: andiamo a scoprire insieme quali dispositivi Samsung Galaxy riceveranno la One UI 4.1 nelle prossime settimane e alcune delle novità in arrivo.

Quali Samsung Galaxy riceveranno la One UI 4.1? Ecco la lista ufficiale

Ieri abbiamo avuto modo di scoprire quali smartphone potranno presto contare sulle funzionalità fotografiche dei Galaxy S22, ma oggi ci possiamo spingere oltre. Samsung ha infatti diffuso la lista ufficiale di smartphone e tablet che saranno aggiornati alla One UI 4.1, che sarà sempre basata su Android 12, e c’è qualche interessante sorpresa: oltre ai prodotti molto recenti, come le serie Galaxy S21 e i pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 5G, è presente anche la serie Galaxy S10, uscita più di tre anni fa.

Senza ulteriori indugi ecco la lista:

Samsung ha dunque incluso smartphone di qualche anno fa e non solo gli ultimi arrivati, ma ha sorprendentemente escluso Galaxy Note 10. Sia chiaro, la sorpresa non deriva dalla sua assenza in sé, ma dal fatto che siano presenti in lista i “fratelli” Galaxy Note 10+ e Note 10+ 5G e la serie Galaxy S10. Inoltre per ora non abbiamo la precisa indicazione di quali modelli delle serie Galaxy A e Galaxy Tab S riceveranno la One UI 4.1 (Tab S7 FE a parte, visto che viene nominato espressamente).

Le novità della One UI 4.1

Nel comunicato ufficiale Samsung parla anche di alcune delle principali novità che arriveranno con la One UI 4.1.

La prima è la funzione di condivisione live di Google Duo, con la quale si potrà condividere lo schermo con gli amici per visualizzare foto nella galleria e rivivere i ricordi più cari anche a distanza; si potranno condividere anche la schermata del browser, Samsung Notes e altre app durante le videochiamate.

Samsung parla anche dell’app Expert RAW, che ha debuttato su Galaxy S21 Ultra ed è disponibile dal lancio sulla serie Galaxy S22. L’app permette di avere un maggiore controllo sugli scatti, trasformando e ritoccando le foto e i video in modo ancora più avanzato. Sarà disponibile su Galaxy Z Fold3 5G ad aprile 2022 e su Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold2 nel corso dell’anno.

Con l’aggiornamento sarà integrata anche la funzione Object Eraser, in italiano Gomma oggetto, che consente di rimuovere elementi dagli scatti, sia che si tratti di persone che di oggetti. La funzionalità è già presente a bordo di diversi modelli, ma si allargherà ad altri dispositivi con la One UI 4.1 e sarà ulteriormente migliorata.

L’update introdurrà anche miglioramenti nella condivisione delle foto, che potranno essere regolate, ritagliate o ruotate in modo automatico prima dell’invio, e la funzione Quick Share (per i modelli che ne sono sprovvisti). Infine ci saranno passi avanti nella digitazione con la tastiera Samsung, che potrà contare sull’aiuto e sulle correzioni di Grammarly. Dato che il servizio non è disponibile in italiano, purtroppo quest’ultima novità non ci riguarda direttamente (a meno che non siate soliti scrivere in inglese).

Quando arriverà la One UI 4.1?

Purtroppo per ora Samsung non si è sbilanciata più di tanto sulle tempistiche di rilascio della One UI 4.1, anche se in base a quanto sappiamo dovrebbe mancare davvero poco. In base a quanto riportato dallo stesso produttore sud-coreano si partirà da Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, per poi passare a Galaxy S21, la serie Galaxy A, Galaxy Tab S7 FE, le serie Galaxy S20, Z Fold, Z Flip, Note, S10 e Tab S.

Continuate a seguirci perché la distribuzione potrebbe partire da un momento all’altro, e noi ovviamente vi terremo aggiornati.

