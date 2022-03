Vodafone, che dati recenti hanno confermato essere uno dei migliori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha lanciato una nuova promozione: l’offerta Infinito 6 Mesi Gratis è estremamente vantaggiosa, ma purtroppo la sua disponibilità è limitata a pochi fortunati clienti.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Vodafone per i nuovi ghiotti premi in palio con Happy, per le nuove offerte operator attack con Vodafone Digital, per la promozione con Netflix e per la possibilità di acquistare con l’operatore i nuovi Samsung Galaxy S22. Quest’oggi vediamo un’altra promozione interessante.

Vodafone Infinito 6 Mesi Gratis: info e disponibilità

La nuova promozione Vodafone Infinito 6 Mesi Gratis consente di aggiungere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati in 5G alla massima velocità disponibile (in tutta Italia per navigare su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it e anche in hotspot). Il tutto per un periodo di sei mesi e senza alcun costo aggiuntivo: l’offerta Vodafone principale rimane attiva e il cliente deve comunque sostenerne il costo di rinnovo ordinario.

Prima di iniziare ad usarla, il cliente deve attendere il messaggio di conferma dell’avvenuta attivazione. Dal momento che la Vodafone Infinito 6 Mesi Gratis non comporta aumenti dei costi di rinnovo mensili, la stessa non ha alcun impatto sul traffico sfruttabile in Roaming UE.

Quello della disponibilità è un tasto dolente: la promozione può essere attivata soltanto presso alcuni punti vendita dell’operatore aderenti ed esclusivamente dai clienti Vodafone appositamente selezionati.

L’offerta fa parte delle promozioni “one shot” della nota gamma Infinito, le quali consentono ai fortunati clienti selezionati di usufruire di tutto illimitato ma per un periodo di tempo limitato e con meccanismo di disattivazione automatica. In alcuni casi viene previsto un costo una tantum, in quello di specie non c’è alcun costo a carico del cliente.

Peraltro la promozione in argomento dovrebbe essere anche compatibile con quella con Netflix menzionata sopra.

Altre offerte Vodafone Infinito a tempo limitato

La Vodafone Infinito 6 Mesi Gratis è l’ultima di queste promozioni “one shot”, ma non è l’unica attualmente disponibile all’attivazione: sia in negozio che tramite l’app My Vodafone sono ancora attivabili le altre offerte Vodafone Infinito valide per un periodo di tempo limitato.

In particolare, in questo momento alcuni clienti Vodafone selezionati hanno la possibilità di attivare la promozione Infinito 2 Mesi Gratis mediante l’app My Vodafone. La promozione mette sul piatto minuti, SMS e GB illimitati anche in 5G per due mesi senza alcun costo aggiuntivo. Tuttavia, a differenza della nuova Infinito 6 Mesi Gratis, la Infinito 2 Mesi Gratis prevede un costo una tantum variabile: ad alcuni clienti è stata proposta a 4,99 euro, ad altri a 6,99 euro e ad altri ancora a 9,99 euro, 11,99 euro e 14,99 euro.

Non mancano altre soluzioni valide per periodi di tempo ancora più limitati (e probabilmente non compatibili con la promozione di Netflix), come:

Vodafone Infinito 2 Giorni , proposta a prezzi personalizzati di 1 euro, 2 euro o 3 euro;

, proposta a prezzi personalizzati di 1 euro, 2 euro o 3 euro; Vodafone Infinito 7 Giorni, proposta a prezzi personalizzati di 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro o 5 euro.

Ai clienti più fortunati potrebbe essere proposta una versione ancora più estesa della nuova promozione, ovvero la Vodafone Infinito 12 Mesi Gratis, con tutti i contenuti illimitati per un anno intero e nessun costo di attivazione da sostenere.

Come per quella nuova descritta nel paragrafo precedente, anche queste altre offerte Vodafone Infinito a tempo limitato sono aggiuntive e non sostitutive di quella principale, che dunque rimane attiva al costo ordinario.

Per tutte le offerte descritte, vi rimandiamo al nostro articolo precedente per quanto riguarda le nuove condizioni di uso lecito e corretto dei “Giga illimitati” di Vodafone.

