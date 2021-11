La parola illimitato ha un significato ben preciso, a meno che non sia un operatore di telefonia a utilizzare tale termine. Per quasi tutti gli operatori sul mercato i “Giga illimitati” di fatto sono soggetti a non poche limitazioni che sono solitamente specificate alla voce “utilizzo lecito e corretto del servizio”.

In precedenza le condizioni contrattuali di Vodafone prevedevano che l’uso del servizio non si considerava lecito e corretto in presenza di volumi di traffico mensili anomali e almeno superiori al doppio della media di consumo di clienti con offerte omogenee o analoghe e contestualmente non venivano rispettati uno o più parametri (fra cui la prevalenza dell’uso in hotspot, di contenuti audiovisivi e di traffico in upload).

Ecco le nuove condizioni per l’uso lecito e corretto dei Giga illimitati di Vodafone

A partire dall’8 Novembre 2021 sono in vigore delle nuove Condizioni Generali di Contratto Vodafone che hanno modificato e semplificato il meccanismo con cui si calcola la soglia di traffico dati mensile considerata lecita e corretta per i clienti con offerte che includono Giga illimitati.

Per i clienti Vodafone con offerte che includono Giga illimitati l’uso del servizio viene considerato corretto e lecito se il consumo di Giga mensile è inferiore a 5 volte il consumo dati mensile medio dei clienti con offerte omogenee o analoghe.

Le stime dicono che mediamente i clienti con offerte che includono Giga illimitati consumano attualmente circa 25 GB al mese, pertanto attualmente la soglia massima che i clienti Vodafone con Giga illimitati non dovranno superare ogni mese è pari a 125 GB, tuttavia il consumo medio, e dunque la relativa soglia massima di traffico dati mensile calcolata secondo le condizioni contrattuali, verranno aggiornati su base trimestrale.

Questa nuova soglia massima di traffico dati, definita anche Fair Usage Policy (FUP), si applica per tutte le nuove attivazioni di offerte Vodafone con Giga illimitati e non si applica per i clienti che hanno attivato un’offerta Vodafone con Giga illimitati prima di Novembre 2021, per i quali continueranno ad essere applicate le precedenti limitazioni.

Secondo fonti verificate, i clienti Vodafone che supereranno la soglia massima di Giga vengono allertati via SMS con un sistema di cartellini di ammonizione.

Nello specifico, si riceverà un “cartellino bianco” se durante un mese sarà raggiunto l’80% della soglia (ad oggi pari a 100 Giga mensili). Se il mese successivo al primo avviso verrà superata la soglia di uso lecito e corretto (ad oggi pari a 125 Giga al mese) si riceverà un “cartellino giallo”.

Infine, se nel mese successivo al secondo avvertimento verrà superata per la seconda volta consecutiva la soglia massima di Giga consentita, si riceverà il “cartellino rosso” che comporterà il rallentamento della velocità di navigazione che durante il mese successivo sarà limitata a 600 Kbps.

