Vodafone lancia Infinito 2 Mesi Gratis con tutto illimitato anche in 5G

L’estate di Vodafone Italia si arricchisce di una nuova ghiotta promozione per alcuni già clienti privati di rete mobile: si chiama Infinito 2 Mesi Gratis e permette di avere tutto illimitato – 5G compreso – per un periodo di due mesi dall’attivazione.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Vodafone per via della nuova collaborazione con Nokia per il miglioramento della rete e del rilancio delle offerte Vodafone Special. Oggi, invece, ci occupiamo di questa nuova promozione.

Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis: tutti i dettagli della promozione

La promozione estiva Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati in Italia alla massima velocità disponibile, dunque anche 5G (in presenza di copertura e se il dispositivo è compatibile).

Non è previsto alcun costo mensile e, al termine del periodo di due mesi, la promozione viene disattivata in modo automatico senza possibilità di rinnovo.

La promozione Infinito 2 Mesi Gratis è valida anche in roaming all’interno del resto dei Paesi dell’Unione europea alle stesse condizioni nazionali.

L’attivazione della Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis non modifica il piano tariffario, i servizi attivi o l’offerta principale del cliente, con quest’ultima che viene addebitata anche nei due mesi della promozione.

La promozione è incompatibile con le offerte che già prevedono minuti, SMS e GB illimitati (i. e. Vodafone Infinito), non è richiedibile ed è attivabile a scaglioni per alcuni già clienti Vodafone direttamente dall’app MyVodafone (“Quest’estate offriamo noi! Due mesi di minuti, SMS e Giga illimitati alla massima velocità“). L’avvenuta attivazione viene confermata da un SMS apposito, che rimanda all’indirizzo voda.it/myofferta per informazioni.

Naturalmente, sebbene la promozione parli di tutto illimitato, i minuti, gli SMS e i GB rimangono soggetti ai limiti dettati dalle condizioni di uso lecito e corretto.

Va detto che nei sistemi dell’operatore è presente anche la promozione Vodafone Infinito 2 Mesi a costi di attivazione personalizzati (6,99 euro, 9,99 euro, 11,99 euro, 14,99 euro o altri prezzi).

Le offerte personalizzate possono essere proposte anche tramite altri canali, ovvero: sezione “Offerte Per Te” dell’App My Vodafone, Negozi Vodafone, SMS, IVR 42100, IVR 42200, IVR 40333, IVR 190, Area Fai Da Te dal sito ufficiale dell’operatore, assistente digitale TOBi.

Avete avuto anche voi la possibilità di attivare la promozione Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis? Ditecelo nei commenti e non dimenticate di visitare la nostra pagina dedicata alle offerte Vodafone.