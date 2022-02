Il team di Vodafone ha deciso di prorogare di qualche altro giorno una promozione che ha già conquistato tanti utenti e grazie alla quale è possibile ricevere in omaggio tre mesi di Netflix, una delle piattaforme streaming di film e serie TV più popolari del momento.

La promozione in questione è dedicata ai clienti che hanno già attivato (o che attiveranno) una delle offerte della gamma Infinito e sarà disponibile fino al 25 febbraio 2022 (con la possibilità di utilizzare il coupon entro il 22 marzo 2022).

Come avere 3 mesi di Netflix in omaggio con Vodafone

Così come viene spiegato da Vodafone sulla pagina del suo sito dedicata alla promozione (la trovate qui), gli utenti potranno usufruire di 3 mesi in regalo di Netflix piano Standard per la visione in HD su fino a due schermi in contemporanea (per un valore di 12,99 euro al mese e un valore complessivo pari a 38,97 euro, che verrà accreditato sull’account Netflix associato alla promozione).

A beneficiare di tale iniziativa sono anche gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento Netflix: nella pagina di attivazione della promozione, quando richiesto, sarà necessario inserire le credenziali esistenti del proprio account Netflix e quindi bisognerà seguire le istruzioni.

Una volta esaurito il credito riconosciuto dalla promozione di Vodafone, per i nuovi clienti Netflix il servizio non si rinnoverà automaticamente (ma ovviamente potranno decidere di continuare a fruire dello stesso scegliendo il metodo di pagamento) mentre per i già clienti l’abbonamento proseguirà a pagamento con il metodo scelto prima dell’adesione alla promozione.

Oltre che sul sito dell’operatore telefonico, la promozione può essere attivata anche attraverso l’app My Vodafone, che può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento con i contenuti di Netflix.

