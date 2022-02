Il consueto barometro di nPerf ha stabilito che anche durante il 2021 è stato Vodafone il migliore operatore italiano per quanto riguarda le connessioni mobili. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per l’operatore rosso, che è stato di nuovo in grado di guadagnarsi il gradino più alto del podio “battendo” TIM, WINDTRE e Iliad.

Vodafone offre la migliore connessione mobile in Italia secondo nPerf

Durante il 2021 sono stati accumulati 580.614 test attraverso l’app nPerf, che hanno portato ad analizzare le performance delle varie connessioni mobili italiane dal 2G al 5G. Vodafone ha ottenuto il risultato complessivo migliore, vincendo in tutti gli indicatori del barometro eccetto in quello della latenza (dove ha la meglio TIM, di poco). Vodafone e WINDTRE sono quelli ad aver ottenuto maggiori miglioramenti nel punteggio, salendo di rispettivamente 10.000 e 8.000 punti.

La classifica finale pone Vodafone al primo posto con 77.052 punti, seguita da WINDTRE (68.412), TIM (65.996) e Iliad (58.929): l’operatore rosso ha ottenuto il miglior tasso di successo (90,02%), la velocità media più alta sia in download (63,02 Mb/s) sia in upload (13,73 Mb/s) e le migliori esperienze di navigazione (70,31%) e di streaming YouTube (75,81%). Potete vedere i punteggi nella seguente tabella.

L’ultimo arrivato, Iliad, se la cava piuttosto bene nel tasso di successo (secondo posto per pochissimo), nella velocità di download (45,58 Mb/s) e nello streaming YouTube (72,87%), ma non brilla nella velocità di upload (quarto posto con 8,06 Mb/s) e nella latenza (quarto posto con ampio distacco con 75,63 ms).

Le prestazioni generali sono migliorate significativamente con buoni aumenti di velocità e un ritorno dell’upload ai livelli precedenti allo scoppio della pandemia. I dati vengono raccolti attraverso i test eseguiti dagli utenti con l’app gratuita nPerf, scaricabile per dispositivi Android e iOS da Google Play Store e App Store. I punteggi dei test di navigazione permettono di misurare il tempo di caricamento dei cinque siti web più frequentati dagli internauti italiani, escluso YouTube che ha una prova a parte: può dunque venire in parte influenzato dalle prestazioni del terminale utilizzato (ma questo vale anche per altri parametri).

Se volete saperne di più sul barometro nPerf potete consultare la documentazione completa a questo link. Per contribuire potete invece scaricare l’app seguendo il badge qui in basso.

