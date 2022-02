L’operatore rosso ha reso disponibili da alcune ore, sul proprio sito, una nuova lista di offerte Operator Attack; la lista si allinea a quella già disponibile presso i negozi Vodafone aderenti, si per quel che riguarda le offerte, che per le promozioni in corso: sarà possibile attivare online Special 50 Digital Edition, Special 100 Digital Edition e Special Minuti 50 Giga. Scopriamole insieme.

Special 50 Digital Edition con doppi Giga a 5 euro per il primo mese

Vodafone Special 50 Digital Edition, permette all’utente di avere a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G con pagamento su credito residuo; se invece si opta per l’accredito su carta di credito o conto corrente bancario, si avranno a disposizione ben 100 Giga. La promozione, come già detto, è ora attivabile anche online oltre che in negozio, avrà un costo iniziale e del primo mese di 5 euro, per poi passare a 7,99 euro al mese con il servizio Digital Service incluso (assistenza digitale 24 ore su 24). La promo è attivabile per chi proviene da operatori quali Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Lycamobile e alcuni operatori virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena e Very Mobile).

Special 100 Digital Edition con primo mese a 5 euro

Vodafone Special 100 Digital Edition, include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 Giga di traffico dati in 4G con Happy Black incluso senza ulteriori costi. Il costo iniziale della promozione è di 5 euro per il primo mese, dopodiché si rinnoverà al prezzo di 9,90 euro al mese (con accredito su carta o conto corrente), anche qui è incluso il Digital Service. Inoltre, con l’accredito su carta o conto corrente, l’operatore garantisce un prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione, senza quindi subire rimodulazioni. L’offerta è sottoscrivibile dai clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Lycamobile e alcuni operatori virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena, Very Mobile e RabonaMobile).

Special Minuti 50 Giga a 9,90 euro al mese per alcuni operatori

Vodafone Special Minuti 50 Giga, offre all’utente minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G, al costo di 9,90 euro al mese; anche qui è incluso il Digital Service. L’offerta è sottoscrivibile solo da coloro che provengono dagli operatori Kena, BT Enia Mobile, e Blanda Mobile, con un costo di attivazione di 0,01 euro.

Come attivare le offerte

Le offerte promozionali di cui vi abbiamo parlato sono disponibili sul sito Vodafone al seguente link, vi basterà impostare l’operatore di provenienza per poter visualizzare tutte le alternative a voi riservate; nella pagina in questione, è presente anche un tutorial che elenca passo passo le operazioni da svolgere per poter attivare online l’offerta di vostro gradimento. Qualora il vostro operatore di provenienza non comparisse nella lista, vi basterà selezionare la voce Altro Operatore, per essere reindirizzati alle offerte dedicate; al momento per le opzioni Vodafone Digital non è presente l’opzione per l’attivazione diretta online, ma è possibile cliccare sul tasto Ti Chiama Vodafone per essere contattati da un operatore che vi guiderà nell’attivazione della promozione da voi scelta.

