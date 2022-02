Si chiama Happy Go Lucky ed è una nuova iniziativa dedicata da Vodafone agli utenti già iscritti ai programmi fedeltà Happy e Happy Black in virtù della quale per alcuni giorni avranno la possibilità di vincere alcuni interessanti premi.

Si tratta di un concorso in modalità instant win e per partecipare ad esso gli utenti dovranno aprire la relativa pagina sull’app My Vodafone: una volta fatto, potranno tentare la giocata e sapere subito se hanno vinto.

Come funziona il concorso Happy Go Lucky di Vodafone

Ecco come viene presentata questa iniziativa da Vodafone all’interno dell’app ufficiale dell’operatore telefonico:

Ti aspettiamo ogni giorno, dalle 9 alle 21, per giocare e provare a vincere il nuovo Samsung Galaxy Z Flip3 5G da 128gb, al top della tecnologia. Ti basta far parte del Programma Happy Black Limited Edition, al costo di 2,99€ al mese, per tentare la fortuna fino a 6 volte nella stessa giornata. In palio per tutti gli iscritti al Programma Happy anche il nuovo Assistente vocale Echo Dot 4° di ultima generazione.

In pratica, gli utenti ogni giorno fino al 4 marzo 2022 avranno la possibilità di tentare la fortuna e vincere lo smartphone pieghevole di Samsung o lo smart speaker di Amazon.

Ogni giorno Vodafone mette in palio 12 Amazon Echo Dot e 12 Samsung Galaxy Z Flip3 5G e soltanto gli utenti Happy Black potranno provare a vincere lo smartphone mentre gli utenti Happy dovranno “accontentarsi” dello smart speaker. Inoltre i clienti Happy Black avranno 6 tentativi al giorno per provare a vincere i due tipi di premi in palio mentre quelli Happy ne avranno soltanto 3.

Non ci resta altro da fare che augurarvi in bocca al lupo.

