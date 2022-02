Unieuro fa il pieno di offerte con lo Speciale Xiaomi (fino al 6 marzo)

Nella giornata di ieri, 24 febbraio 2022, Unieuro, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo e una tra le più attive online, ha lanciato la nuova iniziativa promozionale Speciale Xiaomi che, come si intuisce dal titolo, comprende offerte monomarca, o quasi. Sì, perché ovviamente l’ecosistema di Xiaomi è vasto e diversificato, includendo sia prodotti tecnologici delle categorie più disparate che dispositivi con brand diversi (nel caso di specie, Redmi).

Prima di entrare nel merito delle offerte attive sullo store di Unieuro, c’è un’altra promozione attiva che merita una rapida menzione: il rivenditore ha ancora attivo il meccanismo “Compra ciò che vuoi! Per ogni 100 euro di spesa ricevi un coupon da 20 euro“: lo stesso sarà valido sugli ordini effettuati anche online fino al 28 febbraio e il coupon così ottenuto potrà essere sfruttato dal 1° marzo fino al 16 aprile. Maggiori dettagli a questo link.

Offerte Unieuro: Speciale Xiaomi (24 febbraio – 6 marzo)

Le offerte disponibili nell’ambito di questa promozione, che sarà attiva fino al 6 marzo prossimo, non sono particolarmente numerose, tuttavia sono piuttosto interessanti. Tra i prodotti presenti spiccano il nuovissimo Redmi Note 11, le cuffie true wireless Redmi Buds 3 che abbiamo visto proprio nell’ambito di una promozione dedicata allo smartphone, ma anche smartwatch, smartband e dispositivi per la smart home. Le trovate tutte qui di seguito, già suddivise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Unieuro

Wearable in offerta da Unieuro

Dispositivi di smart home e altri in offerta da Unieuro

Tutte le offerte dello Speciale Xiaomi di Unieuro — il cui volantino può essere sfogliato virtualmente a questo link — sono disponibili al collegamento sottostante:

Offerte Unieuro: Speciale Xiaomi (24 febbraio – 6 marzo)