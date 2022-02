Annunciato ufficialmente con il resto della serie a fine gennaio, Redmi Note 11 è arrivato ufficialmente sul mercato italiano lo scorso 17 febbraio ed è già protagonista di una nuova promozione dedicata disponibile da oggi (21 febbraio 2022) che permette di ottenere in regalo le cuffie true wireless Redmi Buds 3.

Prima di entrare nel merito di questa nuova iniziativa promozionale occorre precisare come la stessa coinvolga il solo modello base Redmi Note 11, dunque niente da fare per Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Promozione Redmi Note 11: come ottenere le Redmi Buds 3

Per questa nuova iniziativa promozionale, finalizzata ovviamente ad incentivare la vendita del nuovo modello economico di Redmi, il produttore cinese ha scelto lo slogan “Dai inizio alla tua nuova Smart Life“; la stessa è attiva da oggi fino al 14 marzo prossimo e, come detto, permette a coloro i quali acquisteranno un Redmi Note 11 presso uno dei punti vendita fisici e online aderenti di ottenere in regalo le cuffie Redmi Buds 3 (dal valore commerciale di 49,99 euro).

Il meccanismo di partecipazione alla promozione (“PROMO XIAOMI REDMI NOTE 11”) di Redmi è molto semplice, è infatti sufficiente:

acquistare Redmi Note 11 dal 21/02 al 14/03 presso i punti vendita e siti e-commerce aderenti

effettuare la registrazione all’operazione a premi a partire dal 21 febbraio e non oltre il 28 marzo inserendo i dati e la documentazione richiesta — documento di acquisto del Prodotto (scontrino fiscale/fattura) riportante una data compresa tra il 21 febbraio 2022 ed il 14 marzo 2022, codice IMEI del Prodotto acquistato, fotografia del Prodotto esterno alla confezione in cui sia visibile l’IMEI sullo schermo — a questo link

Non è previsto un limite di premi richiedibili da ciascun utente, ogni acquirente ha infatti diritto di registrare tutti i prodotti acquistati e di ottenere altrettanti premi. Sono comunque previste alcune limitazioni: prima di tutto, l’operazione è attiva solo sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino; secondariamente, la partecipazione è esclusa per alcune categorie di soggetti, ovvero: dipendenti e collaboratori del Promotore, rivenditori dei prodotti, persone giuridiche (da intendersi come soggetti che acquistano con Partita IVA) e tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione della promozione.

L’elenco dei punti vendita aderenti è piuttosto lungo e comprende:

Mediaworld (Fisico e online)

Unieuro (Fisico e online)

Euronics (Fisico e online)

Euronics Bruno (Fisico e online)

Euronics Butali (Fisico e online)

Euronics Nova (Fisico e online)

Euronics Siem (Fisico e online)

Euronics Rimep (Fisico e online)

Euronics Via Lattea (Fisico e online)

Comet (Fisico e online)

Dimo (Fisico e online)

Ires (Fisico e online)

Tufano (Fisico e online)

Carrefour (Fisico e online)

Trony (Fisico e online

Expert (Fisico e online)

Monclick ( online)

Mi.com (online)

Amazon (online)

Tim (Fisico e online)

Tim Retail (Fisico e online)

Windtre (Fisico e online)

Vodafone (Fisico e online)

