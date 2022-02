La serie Xiaomi 12 al gran completo era stata annunciata ufficialmente in patria dal produttore cinese addirittura lo scorso dicembre e adesso, dopo un’attesa insolitamente lunga, si fa sempre più vicino il lancio global.

Il debutto di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X sulla scena internazionale dovrebbe avvenire a breve, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e nel frattempo non mancano nuove indiscrezioni: quest’oggi grazie alle informazioni raccolte da MySmartPrice da quelle che vengono descritte come fonti industriali, siamo pronti a raccontarvi i prezzi di tutta la serie in Europa, così come dettagli di RAM, memoria interna e colorazioni.

Serie Xiaomi 12 Global: RAM, storage, colori e prezzi

Partiamo dal modello di spicco della serie: secondo le indiscrezioni raccolte, il flagship Xiaomi 12 Pro dovrebbe essere proposto in due configurazioni, entrambe con 256 GB di memoria interna, ma con 8 GB o 12 GB di RAM. Per quanto riguarda i prezzi, lo smartphone dovrebbe posizionarsi tra i 1.000 euro e i 1.200 euro.

Abbassando leggermente l’asticella, il modello intermedio Xiaomi 12 dovrebbe essere reso disponibile in due tagli di memoria con 8 GB di RAM e rispettivamente 128 GB e 256 GB di memoria interna. Per quanto concerne i prezzi, per questo modello Xiaomi dovrebbe chiedere tra gli 800 euro e i 900 euro.

Infine, il modello più economico e meno carrozzato Xiaomi 12X sarà anche il più economico: dovrebbe collocarsi nella fascia tra i 600 euro e i 700 euro ed essere lanciato nei tagli di memoria 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

Secondo la fonte, le colorazioni saranno comuni a tutti i modelli e saranno Blue, Gray e Purple.

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X: specifiche tecniche

Le schede tecniche dei tre modelli non dovrebbero presentare differenze rispetto a quelle che già conosciamo. Dal momento che sono passati due mesi dalla loro presentazione cinese, può essere comunque utile fare un rapido riassunto.

Scheda tecnica Xiaomi 12

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici Full-HD+ a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con OIS e sensore da 1/1,28″, ultra-grandangolare da 13 MP (FoV 123°) e tele-macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W

MIUI 13 basata su Android 12

dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 180 g

Scheda tecnica Xiaomi 12 Pro

display AMOLED E5 LTPO da 6,73 pollici 2K a 120 Hz con 1500 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX707 con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e tele 2x da 50 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W e wireless da 50 W

MIUI 1 3 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 163,6 x 74,6 x 8,16 mm, peso di 205 g

Scheda tecnica Xiaomi 12X

display AMOLED da 6,28 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core a 7 nm

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

MIUI 13 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 176 g

