Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono stati presentati in Cina a fine dicembre 2021, ma le versioni dedicate al mercato globale non si sono ancora fatte vedere. Oggi spuntano novità al riguardo, dato che i due smartphone sono passati dalla certificazione della FCC fornendoci qualche indicazione e conferma.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro passano dalla FCC con MIUI 13 a bordo

Xiaomi deve ancora confermare un periodo di lancio per le versioni global dei suoi nuovi smartphone Android, ma pare che il debutto si stia avvicinando. Xiaomi 12 e 12 Pro sono infatti passati dalla Federal Communications Commission (FCC) per la certificazione, rivelando e confermando alcune delle specifiche tecniche.

Xiaomi 12, numero di modello 2201123G, è stato certificato nelle tre varianti con 8-128 GB, 8-256 GB e 12-256 GB. Stesso discorso per il modello Pro, numero 2201122G, che parte da 8-128 GB per arrivare a 12-256 GB per i più esigenti. Entrambi mettono già a disposizione la MIUI 13, quindi dovrebbero essere commercializzati con Android 12 fin dall’inizio (anche se non è una certezza, visto quanto capitato con i Redmi Note 11).

Tra le altre specifiche sappiamo che Xiaomi 12 dispone di display AMOLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ e 120 Hz di refresh rate, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 13 MP (123°) e telemacro da 5 MP e batteria da 4500 mAh (con ricarica rapida a 67 W). Per Xiaomi 12 Pro abbiamo invece display AMOLED da 6,73 pollici 2K a 120 Hz (curvo con certificazione HDR10+ e Dolby Vision), tripla fotocamera posteriore con sensore Sony IMX707 da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 50 MP con zoom ottico 2X e batteria da 4600 mAh.

Per entrambi abbiamo poi una fotocamera anteriore da 32 MP e naturalmente il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tutte le specifiche trapelate con la certificazione (non molte) sembrano confermare quelle ufficializzate in Cina, quindi le versioni globali potrebbero questa volta non avere differenze a livello di scheda tecnica.

Il lancio globale dovrebbe essere ormai vicino: rimanete sintonizzati perché torneremo presto a parlare di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

