Alla fine dello scorso mese Xiaomi ha lanciato in Cina l’attesa serie Xiaomi 12, composta al momento da tre modelli: oltre alla versione “base” e a quella “Pro”, infatti, c’è anche Xiaomi 12X.

In occasione dell’evento di presentazione dei suoi nuovi smartphone, il colosso cinese non ha fornito dettagli per quanto riguarda la loro commercializzazione a livello globale e nelle ultime ore si sono diffuse delle indiscrezioni secondo cui chi attende di poter mettere le proprie mani su uno di tali modelli dovrà armarsi di tanta pazienza.

Pare, infatti, che per l’esordio della serie Xiaomi 12 al di fuori della Cina ci sarà da attendere tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e, nel caso in cui tali voci si rivelassero corrette, per la sua nuova generazione di punta il colosso cinese avrebbe deciso di posticipare di circa un mese il lancio globale rispetto a quanto è avvenuto nel 2021.

Sarà interessante scoprire quali saranno le fasce di prezzo in cui i nuovi smartphone di Xiaomi si andranno a posizionare nei Paesi europei, trattandosi di uno degli aspetti che potrebbero determinare il loro eventuale successo.

I prototipi di Xiaomi 12 hanno una particolarità

E sempre a proposito degli smartphone della serie Xiaomi 12, in Rete è stata pubblicata una foto che ci mostra due prototipi a cui il colosso cinese ha lavorato prima del lancio ufficiale.

In particolare, la foto ci permette di osservare il design di due prototipi di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro e notare che, sebbene il design sia il medesimo dei modelli poi effettivamente lanciati dal produttore, la fotocamera primaria è un po’ più grande rispetto a quella che poi Xiaomi ha deciso di utilizzare (sarebbe interessante scoprire quali siano le differenze dal punto di vista tecnico).

Altre piccole differenze sono rappresentate dalla doppia finitura del modulo fotografico e dalla colorazione del modello più piccolo (sembra più forte rispetto alla versione rosa lanciata).

