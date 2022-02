Oggi è il giorno atteso da tanti utenti italiani, visto l’approdo di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro nel nostro Paese. La casa di Mountain View non si limita fortunatamente a lanciare i due nuovi smartphone Android, ma porta sul suo store ufficiale anche Google Pixel Stand di seconda generazione, accompagnato da un paio di accessori.

Google Pixel Stand 2 disponibile in Italia: ecco il prezzo

Google Pixel Stand 2 è una basetta di ricarica intelligente presentata insieme a Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro lo scorso ottobre 2021. Visto il lancio dei due smartphone in Italia, Big G ha pensato di proporla anche da noi sin da oggi senza modificare il prezzo previsto inizialmente. A tre generazioni di Pixel di distanza (la prima generazione uscì coi Pixel 3), arriva dunque la nuova basetta, che consente di ricaricare i Pixel fino a 23 W, gli alti smartphone certificati Qi fino a 15 W e le cuffie Pixel Buds a 3 W.

L’uso con i Google Pixel non porta solo una velocità di ricarica maggiore, ma anche funzioni smart: l’accesso rapido a Google Assistant, la funzione di cornice fotografica, le modalità sveglia e sonno, quella dedicata ai contenuti multimediali, alle videochiamate o ai dispositivi Google Nest (campanelli, videocamere e così via). Pixel Stand 2 integra un sistema di raffreddamento a ventola automatico, che consente di mantenere stabili le temperature durante l’uso. Tutto questo con un occhio all’ambiente, visto che l’accessorio è composto per circa il 39% da materiali riciclati.

Google Pixel Stand 2 è disponibile all’acquisto in Italia sul Google Store al prezzo consigliato di 79 euro, con spedizione gratuita.

Disponibili anche caricabatterie USB-C da 30 W e le custodie per i Pixel 6

Insieme allo stand di ricarica di seconda generazione arrivano sul Google Store anche il caricabatterie USB-C da 30 W e le custodie ufficiali per i Pixel 6. Il primo è in grado di fornire fino al 66% di potenza in più rispetto alla precedente generazione (da 18 W) ed è compatibile con tutti i dispositivi Google e di terze parti con USB Type-C.

Bicolore (la parte che rimane “esterna” è bianca), è in policarbonato composto per il 50% da materiale riciclato post-consumo. Può essere acquistato senza cavo al prezzo di 29 euro, oppure completo di cavo a 39 euro (con spedizione gratuita).

Google ha pensato anche a chi ha paura a maneggiare uno smartphone costoso senza cover, proponendo sullo store ufficiale le custodie dedicate a Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Per il primo sono disponibili in tre colorazioni (Grigio tempesta, Grigio pioggia e Rosa zucchero filato), per il secondo in quattro (Salvia chiaro, Grigio tempesta, Ghiaccio e Oro brillante, quest’ultimo in esclusiva).

Il prezzo delle cover per i due nuovi smartphone è di 29 euro, con spedizione gratuita. Allora, avete già fatto acquisti sul Google Store questa mattina?

