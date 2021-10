A margine dell’evento dedicato a Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, la casa di Mountain View ha presentato anche un accessorio, una basetta di ricarica intelligente per ricaricare smartphone e non solo. Si chiama Google Pixel Stand 2 e, come il modello che va a sostituire, integra varie funzioni software esclusive degli smartphone Pixel di Google.

Caratteristiche e dettagli di Google Pixel Stand 2

A tre anni di distanza dal lancio del modello dedicato ai Pixel 3 e 3 XL, Google prova di nuovo a ripercorrere la strada della basetta di ricarica smart con Google Pixel Stand 2. Numeri alla mano, il dispositivo permette di ricaricare i Pixel in modalità wireless fino a 23 W, altri smartphone certificati Qi a 15 W e le cuffie Google Pixel Buds a 3 W.

Parola d’ordine versatilità, dunque, ma non per quel che riguarda le funzioni visto che, come anticipato, si fa smart solo se ci si parcheggia un Pixel. In tal caso l’utente ha accesso a varie funzionalità che vanno dall’accesso rapido a Google Assistant, alla funzione cornice fotografica, fino ad arrivare alla modalità sveglia e sonno, a quella dedicata ai controlli multimediali, per i media e per il campanello Google Nest Doorbel e al supporto a Google Meet.

Ritornando alle mere specifiche tecniche, da segnalare inoltre la presenza di una porta USB C, ma soprattutto del sistema di raffreddamento a ventola automatico (ma attivabile anche manualmente) che permette a Google Pixel Stand 2 di tenere basse le temperature del telefono che accoglie.

Design e immagini di Google Pixel Stand 2

Dal punto di vista del design, le somiglianze col vecchio modello che va a sostituire sono ben poche. Linee stondate a parte, Google Pixel Stand 2 è un dispositivo robusto e decisamente imponente con due bobine per accogliere dispositivi di varia natura (cuffie comprese) e materiali riciclati per il 39% (TPU e policarbonato), secondo quanto dichiarato da Google. Questione dimensioni e peso, questi i numeri comunicati: 113,9 x 82 x 71,6 mm per 386,3 grammi.

Prezzo e uscita di Google Pixel Stand 2

Google Pixel Stand 2 sarà disponibile negli USA al prezzo di 79 dollari, in Germania e Francia al prezzo di 79 euro e nel Regno Unito al prezzo di 69 sterline nelle due colorazioni Rock Candy e Fog a partire dal 28 ottobre 2021.