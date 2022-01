L’evento Galaxy Unpacked February 2022 è sempre più vicino, tra pochi giorni faremo ufficialmente la conoscenza con le lungamente attese e ampiamente anticipate serie Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8, che proprio nelle scorse ore sono state protagoniste del leak definitivo: con le slide dell’evento trapelate insieme a immagine e specifiche dei prodotti, mancano ormai soltanto gli annunci.

Questa nuova fuga di informazioni arriva dopo che già nei giorni scorsi avevamo parlato della certificazione Netflix e persino dei video di presentazione dei nuovi dispositivi di riferimento di Samsung in ambito smartphone e tablet.

Quante informazioni e da dove arrivano

È stato l’attivissimo leaker sudcoreano Dohyun Kim a condividere su Twitter la collezione completa delle slide dell’evento di presentazione di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Si parla di un totale di 38 slide, con tutti i dettagli possibili delle due line-up in argomento, anche se, per coloro che ci seguono, difficilmente si tratterà di informazioni nuove. Purtroppo il tweet “incriminato” è stato rapidamente fatto rimuovere da Samsung e persino l’account della fonte era stato temporaneamente bloccato — il brand ce la sta mettendo tutta da mesi per fare la guerra ai leaker —, ma il produttore non è stato abbastanza veloce, pertanto qui di seguito potrete vedere tutte le immagini.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: infografica

Come si evince dalle immagini, Samsung Galaxy S22 sarà dotato di un display da 6,1 pollici, mentre Samsung Galaxy S22+ ne avrà uno da 6,6 pollici e Samsung Galaxy S22 Ultra da 6,8 pollici. I nomi in codice sono: R0 per Galaxy S22, G0 per Galaxy S22+ e B0 per Galaxy S22 Ultra; tutta la serie viene chiamata “Rainbow“. Naturalmente queste sigle e questi nomi hanno una rilevanza precipuamente interna.

Si parla di quattro colorazioni per Galaxy S22 e Galaxy S22+: Phantom Black, Phantom White, Green and Pink Gold. Il modello Ultra è invece atteso in Phantom Black, Phantom White, Green and Burgundy.

Specifiche e funzioni di base dei modelli S22 e S22+ non presentano particolari differenze. Parliamo di display Dynamic AMOLED 2X Full HD+ 2340×1080 con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e con un foro per la fotocamera selfie da 10 MP (f/2,2), di una tripla fotocamera posteriore con: principale wide-angle da 50 MP (f/1,8) con Dual Pixel AF, OIS; 12 MP ultra-grandangolare (f/2,2) e 10 MP telephoto (f/2,4) con OIS e zoom ottico fino a 3x e digitale fino a 30x. Quanto ai SoC, le alternative saranno quelle note: Snapdragon 8 Gen. 1 e Exynos 2200. Ad affiancarli ci saranno 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage (niente microSD). Gli smartphone verranno lanciati con Android 12 e la One UI 4 (si spera One UI 4.1). Display con diagonali diverse vanno di pari passo con batterie diverse: 3.700 mAh per S22 e 4.500 mAh per S22+. Le slide non parlano della ricarica rapida, ma vi abbiamo già riportato che il modello base dovrebbe essere ancora fermo a 25 W, mentre S22+ e S22 Ultra dovrebbero passare a 45 W.

Le slide parlano di un nuovo frame in alluminio più resistente — forse lo stesso di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G — e della certificazione IP68.

Super Resolution Photo (basata su un pixel binning avanzato) e NPU più potente dovrebbero essere responsabili di foto più nitide del 133% e più dettagliate del 115% rispetto a quelle dei Galaxy S21. Il tutto senza dimenticare funzioni dedicate come: Photo Remaster, Object Eraser, Pro video e Director’s View.

Tutti i Galaxy S22 saranno ovviamente 5G (mmWave e Sub6) e supporteranno il WiFi 6E.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Discorso a parte per Samsung Galaxy S22 Ultra, che sarà il trait d’union tra i due mondi Galaxy S e Galaxy Note e includerà la S Pen — con appena 2,8 ms di latenza (contro i 9 ms di Galaxy Note 20 Ultra) — nello slot apposito.

Qui la scheda tecnica sarà spinta ancora più al limite con: diplay da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3080×1440 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità fino a 1750-1800 nit. Accanto al taglio base da 8 GB+128 GB ci saranno quelli con 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage, ma si vocifera anche di 1 TB.

Quanto alle fotocamere, nuove conferme sulla anteriore da 40 MP (f/2,2) e sulla quadrupla posteriore da: 108 MP Super Clear Lens, 12 MP ultra-wide angle (f/2,2) e due telephoto da 10 MP rispettivamente con zoom ottico 3x e 10x (non mancherà lo Space Zoom 100x); tre fotocamere su quattro avranno OIS.

La ricarica rapida a 45 W rifornirà una batteria da 5.000 mAh, non mancheranno ricarica wireless rapida e wireless inversa.

Serie Samsung Galaxy Tab S8: infografica

La seconda raccolta di slide riguarda i tablet: Samsung Galaxy Tab S8 ha un display LTPS da 11 pollici, Samsung Galaxy Tab S8+ un Super AMOLED da 12,4 pollici e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra un Super AMOLED da 14,6 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Quest’ultimo presenta anche cornici più sottili e uno rapporto screen-to-body superiore, che però rende necessario un notch per le fotocameri anteriori, che sono due 12 MP, di cui una ultra-grandangolare, contro quella singola degli altri due modelli. Ci sono anche tre microfoni integrati per la riduzione del rumore e per garantire registrazioni più chiare.

La S Pen è accessorio comune a tutta la gamma, ma solo Plus e Ultra hanno la nuova versione con latenza di 2,8 ms (il modello base ha la stessa di Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Tab S7 Plus). La penna supporta anche Bluetooth e funzioni Air Action (selfie, controllo presentazioni, invio messaggi live, etc.).

Funzioni comuni ai tre modelli sono: Screen & Face Dual Recording (per registrare sia lo schermo che il viso dell’utente) e Auto Framing (per video a mani libere che tengono automaticamente sempre a fuoco l’utente). Il nuovo software permette di scegliere tra quattro layout per l’interfaccia e c’è la nuova funzione Drag & Split, senza dimenticare Continue App (per operazioni senza interruzioni su più device Galaxy), Quick Share e Clip Studio Paint.

Insieme ai tablet arriverà una nuova Book Cover Keyboard & Dex, con supporto a tante diverse inclinazioni dello schermo.

Discorso batteria: 8.000 mAh per Samsung Galaxy Tab S8, 10.090 mAh per Samsung Galaxy Tab S8+ e 11.200 mAh per Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Per tutti ricarica rapida a 45 watt (ricarica completa in 80-82 minuti).

Nuove conferme sul lancio: la presentazione, com’è noto, sarà il 9 febbraio, mentre le vendite online e in negozio apriranno il 25 febbraio, salvo ritardi nelle spedizioni.