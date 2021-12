L’interesse verso i tablet – non solo Android – è tornato a fiorire in tempi di pandemia e adesso cresce l’attesa per i nuovi modelli di punta di Samsung, la già chiacchierata serie Samsung Galaxy Tab S8 che debutterà con ogni probabilità nel corso del 2022.

Il produttore sudcoreano, infatti, avrebbe rimandato il lancio dei nuovi tablet per concentrarsi maggiormente sui prossimi flagship della serie Galaxy S22. In aggiunta a questo, gli utenti interessati a mettere le mani sul più premium Samsung Galaxy Tab S8 Ultra faranno bene a tenersi pronti e a sfruttare la prima occasione utile, perché potrebbe essere un prodotto per pochi.

In attesa di capire quando effettivamente i nuovi tablet di Samsung verranno presentati ufficialmente e a partire da quale data potranno essere concretamente acquistati, il solito Evleaks (al secolo Evan Blass) ha pubblicato un tweet che contiene tre immagini raffiguranti tutti e tre i modelli della gamma.

Osservando le immagini non si può non notare subito una marcata somiglianza tra quelli che dovrebbero essere Samsung Galaxy Tab S8 e Samsung Galaxy Tab S8 Plus: entrambi presentano una fotocamera anteriore posizionata sul lato lungo, chiaramente pensata per un utilizzo col tablet in modalità landscape; nessuno dei due presenta cornici estremamente sottili, ma probabilmente su un tablet è anche più comodo così. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è subito distinguibile dagli altri due perché, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, presenta un notch per la fotocamera anteriore e cornici più sottili.

Dal punto di vista tecnico non ci sono ancora certezze, ma pare che tutti e tre i modelli potrebbero arrivare in due varianti, una con SoC Exynos 2200 e una col nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Come solitamente accade cogli smartphone premium di Samsung, anche in questo caso le due varianti dovrebbero essere destinate a mercati diversi.

Leggi anche: I migliori tablet Android

In copertina Samsung Galaxy Tab S7 Plus