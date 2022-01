Solitamente Netflix attende anche diversi mesi dopo il lancio di uno smartphone per includerlo tra i modelli che supportano la riproduzione dei suoi contenuti in qualità HD e HDR10 e un esempio è rappresentato da Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che soltanto nei giorni scorsi hanno ottenuto il supporto ufficiale dal colosso dello streaming.

Qualche volta, tuttavia, il team di Netflix decide di anticipare i tempi ed è ciò che è avvenuto nelle ultime ore, in quanto il colosso dello streaming ha aggiornato l’elenco dei processori compatibili con la riproduzione dei contenuti in HD per includere la CPU Samsung Exynos 2200 (trovate la pagina dedicata seguendo questo link), ossia quella che dovrebbe animare gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 in alcuni mercati (come, ad esempio, il nostro).

Netflix si prepara al lancio della serie Samsung Galaxy S22

Ricordiamo che il processore Samsung Exynos 2200 è stato presentato ufficialmente dal colosso coreano la scorsa settimana e con grande probabilità farà il suo esordio sul mercato a bordo di alcuni modelli della serie Samsung Galaxy S22 (stando alle ultime indiscrezioni, sulla versione base e sulla variante Plus).

Senza dubbio nessuno si stupirà per il fatto che i nuovi smartphone di Samsung supporteranno la visione dei contenuti in HD su Netflix ma è curioso che il supporto ufficiale sia arrivato con una decina di giorni di anticipo rispetto al loro lancio.

Ricordiamo che Samsung per i suoi nuovi smartphone userà anche un altro processore, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (che potrebbe essere anche l’unico utilizzato per il modello Ultra) e restiamo in attesa di scoprire cosa deciderà di fare il colosso coreano per quanto riguarda l’Italia. Quest’anno ci toccherà la variante Snapdragon o al nostro Paese è riservata quella Exynos?

Appuntamento a giovedì 9 febbraio per l’evento di lancio ufficiale della serie Samsung Galaxy S22.

