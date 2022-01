Samsung Electronics, uno dei leader a livello mondiale nella produzione di semiconduttori, ha annunciato oggi il suo ultimo processore mobile di fascia alta, l’Exynos 2200. Questo SoC di nuova concezione, appartenente alla famiglia di processori proprietari Exynos, vanta una potente unità di elaborazione grafica (GPU) Samsung Xclipse basata sull’architettura ARM RDNA 2 e un’unità di elaborazione neurale (NPU) aggiornata. Tutto ciò consentirà un’esperienza di gioco su smartphone senza precedenti e un miglioramento complessivo nell’esperienza di utilizzo di app social e fotografiche. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Samsung porta il ray tracing sui dispositivi mobili

La GPU Xclipse è un processore grafico ibrido unico nel suo genere, consentirà l’inizio di un nuovo capitolo nell’era dei giochi mobile. Grazie all’architettura ARM RDNA 2 ad alte prestazioni, consente funzionalità grafiche avanzate come il ray tracing (RT) con accelerazione hardware e lo shading a velocità variabile (VRS), entrambe fino ad ora ad appannaggio esclusivo di PC, laptop e console.

Il ray tracing è una tecnologia che consente di simulare il comportamento fisico della luce nel mondo reale, rappresentandolo nei videogiochi per migliorarne la qualità visiva e restituire effetti grafici molto più realistici. Per portare tutto ciò nel mondo degli smartphone, Samsung ha avviato una collaborazione con AMD, per portare il primo ray tracing con accelerazione hardware su GPU mobile.

“L’architettura grafica AMD RDNA 2 estende soluzioni grafiche avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico a PC, laptop, console, automobili e ora anche a telefoni cellulari. La GPU Xclipse di Samsung è il primo risultato di più generazioni pianificate di grafica AMD RDNA nei SoC Exynos” ha dichiarato David Wang, vice presidente senior di Radeon Technologies presso AMD, aggiungendo “non vediamo l’ora che i clienti di telefoni cellulari sperimentino le fantastiche esperienze di gioco basate sulla nostra collaborazione tecnologica”.

Inoltre, la GPU Exclipse può contare su tecnologie quali Advanced Multi-IP Governor (AMIGO) per migliorare le prestazioni e l’efficienza complessiva.

Exynos 2200 porta maggiori funzionalità di sicurezza

Non solo le prestazioni, ma anche la sicurezza è di vitale importanza su un dispositivo mobile, Exynos 2200 grazie ai core CPU Armv9 offre un netto miglioramento rispetto alla passata generazione in questo campo. A questo proposito, Rene Haas, presidente di IP Products Group di Arm ha dichiarato: “Essendo uno dei primi processori a incorporare i nuovi core CPU Armv9, Exynos 2200 di Samsung sfrutta la strategia Total Compute di Arm e le principali funzionalità di sicurezza, come Memory Tagging Extension (MTE), per fornire il calcolo specifico e l’elaborazione specializzata necessaria per alimenta le future esperienze mobili”.

Sempre lato sicurezza, il nuovo nato di casa Samsung, è dotato di Integrated Secure Element (iSE) per archiviare chiavi crittografiche private e svolgere un ruolo come RoT (Root of Trust). Inoltre consente la crittografia dei dati utente solo all’interno del dominio protetto.

Exynos 2200 vanta un’intelligenza artificiale (AI) più potente con una NPU aggiornata, le prestazioni di quest’ultima risultano raddoppiate rispetto al predecessore, consentendo l’espletamento di più calcoli in parallelo a beneficio delle prestazioni della AI.

Miglioramenti lato esperienza visiva e qualità dell’immagine

Samsung ha riprogettato il processore del segnale di immagine (ISP) in modo da supportare i più recenti sensori fotografici fino a 200 MP. A 30 fotogrammi al secondo, l’ISP è in grado di gestire fino a 180 MP in modalità fotocamera singola e 64+36 MP in modalità fotocamera doppia. È altresì in grado di collegare fino a sette sensori fotografici distinti, controllandone fino a quattro contemporaneamente per fornire configurazioni multi camera avanzate. Lato video, supporta la registrazione in risoluzione 4K HDR o 8K.

L’ISP interagisce con la NPU, in modo che la fotocamera AI sia in grado di riconoscere contemporaneamente più oggetti, ambiente e volti all’interno della stessa scena. Applica di conseguenza le migliori impostazioni per quel che concerne colore, bilanciamento del bianco, esposizione, gamma dinamica e altro. Tutto ciò si traduce in contenuti più realistici nonché di qualità professionale.

L’Exynos 2200 è attualmente in fase di produzione, vedremo come Samsung lo implementerà a bordo dei suoi prossimi smartphone di fascia alta.