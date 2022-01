Samsung dovrebbe presentare la nuova gamma di tablet Galaxy Tab S8 ad inizio del prossimo mese di febbraio, probabilmente nel corso del primo evento Unpacked del 2022 che segnerà anche il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S22. In arrivo ci sono tre nuovi tablet: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus e Galaxy Tab S8 Ultra.

In attesa di annunci ufficiali da parte dell’azienda, a sorpresa, è Amazon Italia a “spoilerare” l’arrivo dei nuovi tablet confermando le specifiche tecniche e pubblicato, per un breve periodo, le immagini ufficiali dei nuovi tablet. Vediamo tutti i dettagli:

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra: Amazon conferma immagini e specifiche

La nuova famiglia Galaxy Tab S8 di Samsung viene anticipata da Amazon che ha confermato le specifiche tecniche dei nuovi tablet pubblicando anche alcuni render ufficiali. Le immagini in questione ci mostrano le varie colorazioni dei tre nuovi tablet di Samsung e ci confermano sia il supporto alla S-Pen che la presenza del famigerato notch sul Galaxy Tab S8 Ultra (nel render allegato qui di sotto, il notch si intravede soltanto per via dello sfondo scuro presente sul display del tablet). Alcuni tablet, come evidente dalle immagini, saranno dotati di supporto al 5G mentre altri solo del supporto Wi-Fi. Nella galleria qui di sotto andiamo a riepilogare le immagini trapelate oggi online grazie allo spoiler di Amazon:

Scheda tecnica confermata per i tre tablet di Samsung

In attesa del debutto ufficiale, la scheda tecnica dei tre nuovi Galaxy Tab S8 è praticamente confermata in ogni dettaglio. Andiamo, quindi, a riepilogare quelle che saranno le caratteristiche dei tre tablet. Partiamo dal display. Il Galaxy Tab S8 presenterà un display LCD da 11 pollici di diagonale, risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. Il Tab S8 Plus, invece, potrà contare su di un display AMOLED da 12.7 pollici, risoluzione di 2800 x 1752 pixel e refresh rate di 120 Hz. Il top di gamma Tab S8 Ultra, infine, si caratterizzerà per un maxi-display da 14.6 pollici con pannello AMOLED, risoluzione di 2960 x 1848 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Per tutti e tre i tablet di Samsung ci sarà, come già ampiamente confermato nelle scorse settimane, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730. Tutto confermato anche per quanto riguarda RAM e storage. Tra le specifiche troveremo 8 GB di memoria RAM per tutta la gamma Galaxy Tab S8 con il solo Ultra che sarà disponibile anche in una variante da 16 GB. Per quanto riguarda la memoria interna, per Galaxy Tab S8 e S8 Plus, il taglio base sarà di 128 GB ed arriverà anche una variante da 256 GB. La variante Ultra verrà distribuita con 256 GB o 512 GB.

La dotazione di RAM e storage dipenderà, probabilmente dal mercato di commercializzazione. In Italia, quindi, non tutte le combinazioni disponibili potrebbero essere commercializzate ufficialmente. Passiamo alla batteria. La capacità della batteria integrata sarà di 8.000 mAh per Tab S8, 10,900 mAh per Tab S8+ e 11.200 mAh per Tab S8 Ultra. Il comparto fotografico, invece, includerà, per tutti e tre i tablet, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel (f/2.0) e sensore secondario ultra-grandangolare da 6 Megapixel (f/2.2).

La camera anteriore sarà da 12 Megapixel (f/2.4) con il solo Ultra che avrà un sensore secondario da 12 Megapixel (f/2.2). A completare la scheda tecnica troveremo un sistema a quattro speaker stereo, il supporto Dolby Atmos, una porta USB-C 3.2 Gen 1 ed il sistema operativo Android 12 con One UI 4.1. Non ci sarà il jack audio da 3.5 mm. I tre tablet di Samsung arriveranno sul mercato sia in versione solo Wi-Fi (con supporto al Wi-Fi 6E) che in una variante con supporto al 5G. Tutte le varianti includeranno la S-Pen. Probabilissimo l’arrivo di una tastiera cover come accessorio da acquistare a parte.