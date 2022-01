La data del Samsung Galaxy Unpacked February 2022 è ormai cerchiata in rosso sul calendario e l’avvicinarsi dell’evento non fa che intensificare il ritmo delle indiscrezioni: oggi non si parla né di Samsung Galaxy S22, né di Samsung Galaxy S22+, ma si mette sotto la lente d’ingrandimento il modello di punta Samsung Galaxy S22 Ultra, che potrebbe farsi attendere e desiderare.

Samsung Galaxy S22 Ultra: grossi ritardi nelle spedizioni?

L’indiscrezione è stata diffusa su Twitter dal tipster Dohyun Kim e pare che gli acquirenti di Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbero dover attendere fino a 3 mesi prima di mettere le mani sullo smartphone.

La causa di ritardi nelle spedizioni di queste proporzioni sarebbe da ricercare, a detta di Kim — che sostiene di aver ricevuto tali informazioni da fonti interne —, in una domanda parecchio elevata, superiore al production yield. In mancanza di dettagli ulteriori, queste limitazioni alla produzione, che dovrebbero essere tali da non consentire a Samsung di tenere testa alla domanda, potrebbero dipendere dal chip shortage globale che da più di un anno sta frenando parecchi settori produttivi.

Se da una parte la fonte di Kim potrebbe aver tratto simili conclusioni dalle prenotazioni della serie Galaxy S22 che Samsung sta già raccogliendo, e che potrebbero essersi rivelate superiori alle aspettative, dall’altro lato c’è chi sente puzza di bruciato: per gli scettici il produttore sudcoreano potrebbe avere messo in giro certe voci proprio per incrementare l’hype attorno ai propri prossimi smartphone di punta (magari per sopperire a prenotazioni deludenti).

In tutto ciò va detto che precedentemente lo stesso Dohyun Kim aveva diffuso un report sostenendo che Samsung venderà nella maggior parte dei mercati la variante con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Se la causa dei ritardi nelle spedizioni fosse questa, da noi i tempi di attesa potrebbero essere nettamente più brevi, visto che come al solito riceveremo (presumibilmente) la variante con SoC Exynos.

Le cover ufficiali prossime al lancio

Aspettando di capire se davvero ci saranno ritardi così pesanti — in precedenza si era parlato di apertura delle vendite dal 25 febbraio 2022 —, ci sono altre informazioni da mettere a referto e attengono agli accessori ufficiali che accompagneranno Samsung Galaxy S22 Ultra al lancio.

Come ripetuto a più riprese, Galaxy S22 Ultra dovrebbe raccogliere la pesante eredità della leggendaria serie Note di Samsung, pertanto avrà già nello slot dedicato il più importante fra gli accessori ufficiali: la S Pen.

Tuttavia, uno smartphone così premium sotto tutti i punti di vista (anche nel prezzo) potrebbe convincere gli acquirenti a proteggere adeguatamente il proprio investimento con una delle cover dedicategli dal produttore. Ebbene proprio le cover ufficiali di Samsung Galaxy S22 Ultra sono le protagoniste di un leak fresco di giornata.

Già in precedenza tali accessori, insieme a numerosi altri di terze parti, erano stati avvistati sul sito del rivenditore MobileFun e anche questa volta è da quest’ultimo che provengono le informazioni.

La lineup comprende una manciata di custodie di terze parti, ma anche numerose cover ufficiali di Samsung, tra cover semplici in silicone, cover in pelle e modelli con stand, smart LED view e smart clear view. Tutti i modelli sono disponibili in varie colorazioni, in alcuni casi sono presenti anche dei render (che però non è detto che siano definitivi) e persino dei prezzi di lancio (si tratta di un rivenditore britannico): 16,99 sterline per la cover trasparente, 24,99 sterline per quella semplice in silicone, 29,99 sterline per la Clear Standing Cover Case, 28,99 sterline per la Protective Standing Navy Case, 43,99 sterline per il modello in pelle, 58,99 sterline per la Smart LED View Cover, 48,99 sterline per la Smart Clear View Cover.

Purtroppo soltanto gli accessori di terze parti risultano in stock in questo momento, mentre quelli di Samsung non sono ancora acquistabili. Intanto ecco qualche immagine.

