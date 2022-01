Da un giorno a questa parte, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra — e, con loro, i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8 (che ormai non hanno più segreti) — hanno una data di presentazione ufficiale e adesso il trailer ufficiale dell’evento “Samsung Galaxy Unpacked February 2022” ci suggerisce, neanche troppo velatamente, quali saranno le caratteristiche da tenere d’occhio.

In particolare, sembra proprio che l’intero video — che comunque Samsung ha avuto la correttezza di contrassegnare come una simulazione — voglia porre l’accento sulle vociferate capacità del comparto fotografico del nuovo flagship Samsung Galaxy S22 Ultra.

Slogan come “break the rules of light” o “break through the night“, la scena del tunnel buio in cui si riesce comunque a scoprire a chi appartengano quegli occhi misteriosi, l’uscita dal tunnel e la sorprendente capacità di illuminare il paesaggio notturno tra le mani del protagonista che simulano l’inquadratura di una videocamera, sono tutte allusioni piuttosto palesi.

D’altro canto tutte le indiscrezioni emerse finora attribuiscono a Samsung Galaxy S22 Ultra una fotocamera principale con sensore da 108 megapixel con elevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione e supporto HDR a 12-bit. Il sensore in sé potrebbe essere lo stesso ISOCELL HM3 del predecessore Samsung Galaxy S21 Ultra, da cui il produttore sarebbe riuscito a tirare fuori performance ancora migliori.

Probabilmente il trailer di Samsung allude anche alle indiscrezioni su una maggiore apertura e sull’utilizzo di ottiche più luminose in abbinamento allo stesso sensore, che dovrebbero consentire al nuovo flagship di far entrare più luce e catturare immagini più nitide. In alternativa, le scene movimentate potrebbero essere un riferimento alla stabilizzazione delle immagini di nuova generazione, che dovrebbe garantire a Galaxy S22 Ultra una riduzione dei tremolii e una compensazione del movimento migliore del 48% rispetto al modello precedente.

Prima di lasciarvi al trailer del “Samsung Galaxy Unpacked February 2022“, ecco un riassunto delle specifiche tecniche del comparto fotografico di Samsung Galaxy S22 Ultra, mostrato nuovamente su Twitter da Ishan Agarwal nell’immagine di qualità elevatissima che vedete qui sopra:

12 MP (ultra wide angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF)

108 MP (main camera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

10 MP (Telephoto, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Telephoto, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS)

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy A52s sfida Galaxy S20 FE e S21 FE: differenze e quale scegliere