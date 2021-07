Se siete soliti visitare le pagine di TuttoAndroid, vi sarete certamente accorti che da ormai molti anni i leaker ci offrono la possibilità di conoscere i dettagli completi di smartphone, tablet, smartwatch e qualsiasi altro dispositivo hi-tech, in netto anticipo rispetto ai piani di lancio ufficiali delle compagnie interessate.

Samsung dichiara guerra ai leaker

Samsung fa parte dei grandi brand che sono quotidianamente colpiti da leak e rumor che in parte (spesso in buona parte) rovinano i piani di lancio futuri, di fatto lasciando all’evento di lancio ben poche novità non svelate in anticipo di chi fa del leak il proprio mestiere.

A tal proposito, come annuncia Max Jambor, uno dei volti noti per quanto riguarda i leak sul colosso sudcoreano, Samsung ha iniziato a fare la voce grossa contro chi condivide contenuti leak in rete. Le rivendicazioni sul copyright di questi contenuti pubblicati senza permesso riguardano immagini e video, e lo stesso Jambor ha dichiarato che alcuni di questi contenuti verranno rimossi nel giro dei prossimi giorni.

Anche Evan Blass, forse una delle voci più prominenti della categoria, ha avanzato la possibilità di iniziare a rimuovere contenuti leak a breve. Il colosso sudcoreano non prende di mira testate giornalistiche, come la nostra, che si limitano di riportare i contenuti di questi leak con i propri lettori, ma bensì ha come obiettivo quello di interrompere la fuga di notizie alla radice.

Il motivo di questa nuova battaglia contro i leak è più che lecita: le aziende del calibro di Samsung spendono svariati milioni di dollari in ricerca e sviluppo per realizzare prodotti che utilizziamo quotidianamente; la pubblicazione anzitempo di foto, documenti, video, non solo intacca la compagnia dal punto di vista economico, ma colpisce anche gli utenti ormai privi del piacere di assistere ad un evento e scoprire le novità man mano che vengono mostrate, senza invece arrivare all’ora fatidica con già tutte le informazioni a portata di mano.

Cosa ne pensate di questa azione di Samsung? Siete d’accordo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

