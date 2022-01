Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: specifiche tecniche, immagini e prezzi

Se il trailer ufficiale del Samsung Galaxy Unpacked February 2022 che vi abbiamo mostrato ieri e tutte le anticipazioni dei giorni (rectius mesi) scorsi non vi sono bastate, siete capitati nel posto giusto, perché è arrivato il momento di ricapitolare tutte le informazioni sulle specifiche tecniche e sui prezzi di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, corredando il tutto con qualche nuova immagine dei tre smartphone.

Samsung Galaxy S22: specifiche tecniche, immagini e prezzi

Modello di ingresso della nuova serie di riferimento di Samsung, Samsung Galaxy S22 5G sarà il perfetto successore dell’ottimo Samsung Galaxy S21 5G, anche dal punto di vista delle dimensioni, visto che, con il suo display da 6,1 pollici, sarà chiaramente il più compatto della serie. Più precisamente, si parla di uno schermo Dynamic AMOLED 2X Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con refresh rate adattivo a 120 Hz, luminosità massima di 1500 nit e vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus+.

Come sempre, i tre flagship Galaxy S di Samsung esisteranno (in mercati diversi) nelle versioni Qualcomm ed Exynos, in questo rispettivamente con lo Snapdragon 8 Gen. 1 e, come confermato da precedenti indiscrezioni, Exynos 2200. Il nuovo SoC proprietario di Samsung vanta CPU octa-core a 4 nm e GPU con architettura ARM RDNA 2 (AMD). In Samsung Galaxy S22 5G sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone non si farà mancare nulla in fatto di connettività, tra Wi-Fi 6 (WLAN-ax), Bluetooth 5.2, NFC e 5G. Del comparto fotografico si è parlato a più riprese, questo modello proporrà una tripla fotocamera posteriore da 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (ultrawide da 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) + 10 MP (tele, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) e una singola fotocamera anteriore da 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) inserita nell’ormai consueto foro nel display e non mancheranno le solite funzioni di stabilizzazione dell’immagine, autofocus, AI etc.

In quanto più piccolo della gamma, i 167 grammi di Galaxy S22 — 146,0 x 70,6 x 7,6 mm —basteranno a contenere 3.800 mAh di batteria, ricaricata tramite porta USB-C 3.2 Gen 1. Non mancheranno certificazione IP68, sensore di impronte in-display a ultrasuoni, ricarica wireless a 15 watt e ricarica wireless inversa, Dual-SIM (2x Nano + eSIM) e DeX.

Dal punto di vista software, giusto poco fa vi abbiamo parlato della One UI 4.1, ovviamente basata su Android 12.

Atteso al debutto il 9 febbraio 2022 con disponibilità prevista attorno al 25 febbraio, Samsung Galaxy S22 5G, secondo le ultime indiscrezioni, avrà un prezzo di 849 euro per il taglio da 128 GB e di 899 euro per quello da 256 GB. Ecco un’immagine dello smartphone, seguita da tutte le colorazioni (Phantom Black, White, Pink Gold, Green) che vi avevamo già mostrato.

Samsung Galaxy S22+: specifiche tecniche, immagini e prezzi

Erede del figlio mediano Galaxy S21+, anche Samsung Galaxy S22+ 5G cercherà di proporsi come giusto compromesso della serie.

Con questo modello la scheda tecnica viene rivista al rialzo, a partire dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici, comunque Full HD+, a 120 Hz (adattivo) e coperto da Gorilla Glass Victus+, ma capace di toccare una luminosità di 1750 nit.

SoC, comparto fotografico e connettività non dovrebbero presentare differenze rispetto al modello “base”, ma Galaxy S22+, forte di dimensioni maggiori e di un peso di 196 grammi — 157,4 x 75,8 x 7,64 mm —, potrà dotarsi di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 45 watt, oltre che wireless a 15 watt e wireless inversa. Out of the box ci sarà Android 12 e, con ogni probabilità, la One UI 4.1.

Identica, naturalmente, la data di lancio, alla quale Samsung Galaxy S22+ 5G si presenterà con un prezzo di 1.049 euro per il taglio da 128 GB e 1.099 euro per quello da 256 GB. Ecco un’immagine dello smartphone, seguita da tutte le colorazioni (Phantom Black, White, Pink Gold, Green).

Samsung Galaxy S22 Ultra: specifiche tecniche, immagini e prezzi

Veniamo al pezzo forte della casa: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è il modello nettamente più chiacchierato e atteso, in quanto vero erede e punto di incontro con la serie Galaxy Note. In un design più squadrato — i nostri colleghi anglofoni lo definirebbero boxier — troverà posto un ampio display Super AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 3080 x 1440 pixel, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus+ e luminosità fino a 1750 nit.

Identico il SoC Exynos 2200, affiancato però da RAM fino a 12 GB e 128/256/512 GB di memoria interna. Nessuna differenza neppure per sistema operativo e connettività, al netto delle funzioni dedicate alla S Pen, che avrà un alloggiamento interno proprio come accadeva coi Note. Il modello Ultra sarà il più grande — 163,3 x 77,9 x 8,9 mm — e pesante — 227 grammi — del trio, anche grazie alla batteria da 5.000 mAh, con supporto per ricarica rapida a 45 watt, wireless rapida a 15 watt e wireless inversa.

L’ultimo importante upgrade riguarderà il comparto fotografico, con una singola anteriore da 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) e una quadrupla posteriore da:

12 MP (ultra wide angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF)

108 MP (main camera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

10 MP (Telephoto, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Telephoto, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS).

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G debutterà accanto agli altri due modelli il 9 febbraio 2022 e costerà: 1249 euro nel taglio 8GB+128GB, 1349 euro nel taglio 12GB+256GB e 1449 euro in quello 12GB+512GB. Ecco le immagini con tutte le colorazioni (Phantom Black, White, Burgundy, Green).

