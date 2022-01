Il Galaxy Unpacked 2022 si avvicina inesorabile — ieri ve ne abbiamo anche mostrato il trailer ufficiale — e ormai non passa giorno senza qualche nuova anticipazione succulenta sulla serie Samsung Galaxy S22: oggi parliamo della One UI 4.1, che debutterà proprio sui nuovi flagship della casa coreana.

One UI 4.1 a partire dai Samsung Galaxy S22

Samsung continua a svolgere un lavoro eccellente sul piano degli aggiornamenti software e nei giorni scorsi si è parlato dello sviluppo e del rilascio della One UI 4.1 per l’attuale top di gamma Samsung Galaxy S21 Ultra. A seguire dovrebbe toccare alla lineup Galaxy Note 20, alla serie Galaxy S20 e ovviamente neppure i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G verranno lasciati indietro. Per i modelli di fascia media l’attesa sarà verosimilmente più lunga, ma come al solito ben ripagata.

Naturalmente, però, non sarà il modello dello scorso anno a portare al debutto il nuovo aggiornamento — che pure si preannuncia meno ricco di novità rispetto al major update ad Android 12 e alla One UI 4.0, sebbene fare pronostici sia attualmente piuttosto azzardato —, bensì quelli ormai prossimi al lancio.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, è altamente probabile che il produttore farà il possibile per approntare la One UI 4.1 in tempo per il debutto di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

Qualora ciò non dovesse avvenire — d’altronde Samsung si sta dando un gran da fare proprio in queste settimane per aggiornare ad Android 12 una parte corposa della propria line-up presente e passata —, il rilascio potrebbe essere rimandato alla seconda metà del 2022, con una roadmap semplicemente spostata in avanti di qualche mese (prima i Galaxy S22, poi i Galaxy S21 etc.) e, verosimilmente, qualche novità in più per far felici gli utenti.

L’auspicio, comunque, è che lo sviluppo termini in tempo utile per vedere qualche nuova funzione sui Samsung Galaxy S22 già out of the box.

