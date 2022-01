Dopo essere addirittura partita con le prime patch di sicurezza di febbraio 2022, anticipando persino Google, Samsung ha deciso di chiudere il mese di gennaio rilasciando nuovi aggiornamenti per altri suoi smartphone e tablet: stiamo parlando di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. Scopriamo insieme quali novità ci aspettano.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Nuovo aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, come (quasi) sempre a partire dai modelli no brand. Le patch di sicurezza rimangono quelle di gennaio 2022, quindi si tratta probabilmente solo di un update con qualche bugfix e miglioramento di stabilità, come del resto recita il changelog.

Il firmware in distribuzione in Italia è il G99*BXXU4BVA9 e non sembra includere nuove funzionalità. Vi ricordiamo che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la One UI 4.1: non sappiamo ancora se quest’ultima sarà disponibile fin dal lancio sui Samsung Galaxy S22, ma siamo certi che includerà diverse novità interessanti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A50 e Galaxy A50s

Samsung Galaxy A50 si aggiorna con le patch di sicurezza di gennaio 2022. Lo smartphone di fascia media lanciato quasi tre anni fa sta infatti accogliendo il firmware A505FNXXS9CVA3, che include 43 correzioni di sicurezza per Android più altre 19 targate direttamente Samsung. Il peso del nuovo update attualmente in distribuzione in Europa è di circa 150 MB, quindi non dovrebbero esserci altre novità di rilievo.

Si aggiorna anche Samsung Galaxy A50s, che sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di febbraio 2022: in questo caso il firmware è il A507FNXXU6DVA2 ed è sempre basato su Android 11 (Android 12 non è previsto). Visto che siamo piuttosto in anticipo sulla tabella di marcia, non sappiamo ancora quali vulnerabilità siano state corrette con le ultime patch; ne sapremo di più nei primi giorni del prossimo mese.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Anche Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G si aggiornano con le patch di sicurezza di gennaio 2022. Gli smartphone pieghevoli, che hanno già ricevuto Android 12 a partire dalla fine di dicembre 2021, stanno accogliendo i firmware F700FXXS8FVA1 e F707BXXU6FVA9. Quest’ultimo richiede un download di quasi 800 MB, quindi all’interno dovrebbero esserci maggiori novità (il changelog parla solo di miglioramenti generali nella stabilità).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

Chiudiamo la nuova serie di aggiornamenti con i tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, che stanno ricevendo in queste ore le patch di sicurezza di gennaio 2022. I firmware sono i T97*XXU2CVA5 e richiedono un download di circa 250 MB: tra le novità, oltre alle correzioni delle vulnerabilità di questo mese, abbiamo anche perfezionamenti generici di stabilità.

Vi ricordiamo che i due tablet del produttore sud-coreano hanno già ricevuto Android 12 da qualche settimana.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

Per cercare nuovi aggiornamenti a bordo di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema: il percorso corretto è precisamente “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Nel caso non siate riusciti a trovare l’update non disperate: potrebbe essere sufficiente attendere ancora qualche ora.

