Samsung è inarrestabile: Android 12 e One UI 4 già disponibili per i Galaxy S10

Samsung si sta costruendo una reputazione eccellente in fatto di aggiornamenti software nel mondo Android e proprio adesso dimostra di meritare tutti i complimenti che sta ricevendo: è già partito il roll out di Android 12 con One UI 4 per la serie Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e: le novità dell’aggiornamento

Dopo che ieri vi avevamo già parlato del roll out partito per il pieghevole dello scorso anno Samsung Galaxy Z Fold2 5G e per le serie Galaxy S20 e Galaxy Note 20, oggi tocca già a quella di punta di due generazioni fa.

Come vi accennavamo in apertura, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10+ hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento in versione stabile ad Android 12 con annessa One UI 4. Lo stesso update contiene anche le patch di sicurezza di dicembre 2021, insomma tutte le ultime novità disponibili al momento. La versione firmware in roll out (a partire dalla Germania) per i tre modelli è la G97xFXXUEGULB, tuttavia al momento non sono note le dimensioni del pacchetto OTA in arrivo oppure il changelog ufficiale integrale.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10+

Se possedete qualcuno dei modelli menzionati, potete eseguire una ricerca manuale mediante il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.