Dopo un gennaio caratterizzato da poche novità, presentate sia al CES 2022 che in eventi separati, il mese di febbraio si preannuncia decisamente più scoppiettante per il mercato degli smartphone. Come ogni ultima domenica del mese torna #NewSmartphone, la nostra rubrica che anticipa le novità in arrivo nel mese successivo.

Grande protagonista del mese di febbraio sarà ovviamente Samsung, che il 9 febbraio terrà un nuovo Galaxy Unpacked, il primo dell’anno, nel corso del quale toglierà i veli sulla serie Galaxy S22, di cui in realtà è rimasto ben poco da scoprire.

Non solo Samsung però, riconfermata ancora una volta in vetta alle classifiche di vendita, ma anche il trio OPPO/OnePlus/Realme, che ha numerose novità in serbo, Xiaomi che potrebbe portare sui mercati italiani sia i medio gamma Redmi che la serie Xiaomi 12. Ne parliamo in maniera più approfondita dopo il video.

Arriva Samsung Galaxy S22

Come ogni anno la nuova serie Galaxy è destinata a tenere banco nel mercato Android e le premesse sembrano buone anche per il 2022. Nonostante le anticipazioni degli ultimi mesi abbiano disegnato una serie non particolarmente esagerata dal punto di vista delle novità, la famiglia Galaxy S22 è destinata a far parlare a lungo di sé.

Il prezzo forte sarà sicuramente Samsung Galaxy S22 Ultra, che riporterà di fatto in vita la serie Galaxy Note, offrendo una S Pen da avere sempre con sé grazie all’apposito alloggiamento presente nello smartphone. La potenza non mancherà, con Snapdragon 8 Gen 1 ed Exynos 2200 a seconda dei mercati di commercializzazione, e una connettività di livello assoluto.

In linea di massima non sono attesi particolari miglioramenti, con Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ che si differenzieranno solo per alcuni dettagli (schermo e batteria su tutti). Samsung Galaxy S22 Ultra sarà il più dotato sotto tutti i punti di vista ma sarà anche quello che richiederà il maggior esborso per finire nelle vostre tasche.

Per tutti i dettagli disponibili al momento, incluse le colorazioni disponibili al momento del lancio e i probabili prezzi sui mercati europei, vi rimandiamo al nostro articolo di riepilogo.

Nel corso del primo Galaxy Unpacked del 2022 potrebbe trovare posto anche il nuovo tablet di fascia alta, a un anno e mezzo dalla presentazione della serie Galaxy Tab S7. A svelarci tutti (o quasi( i dettagli del nuovo tablet ci ha pensato nientemeno che Amazon che ha dipinto un dispositivo di fascia premium, con schermo da 11 pollici a 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, quattro speaker e supporto alla S Pen, che potrà essere agganciata magneticamente.

L’appuntamento con Samsung è dunque fissato per il 9 febbraio, ma non dimenticate di seguire tutti gli sviluppi della situazione nel corso dei prossimi giorni, potrebbe arrivare qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

OPPO lavora alla serie Find X5

Ne parliamo questo mese anche se con ogni probabilità la serie OPPO Find X5 sarà annunciata solamente nel mese di marzo. Nei giorni scorsi sono emersi numerosi dettagli, relativi in particolare a OPPO Find X5 Pro per il quale sono già disponibili a download gli sfondi ufficiali, inclusi quelli live.

Dopo l’ottimo risultato della serie Find X3 dello scorso anno, con l’immancabile salto del numero 4 tanto inviso ai produttori cinesi, anche Find X5 Pro è destinato ad avere caratteristiche al top, con schermo AMOLED a 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, ricarica rapida a 80 watt e una fotocamera di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione con Hasselblad che ha già lavorato lo scorso anno con OnePlus, altro brand del gruppo.

Il design potrebbe essere in linea con quello dello scorso anno, molto apprezzato per la soluzione scelta per le linee morbide del comparto fotografico. Dovrebbero essere quattro i modelli della serie OPPO Find X5, anche se per quanto riguarda il modello di punta sarà necessario attendere la seconda metà del 2022.

Novità per OnePlus

In attesa di portare sui mercati globali il proprio top di gamma OnePlus 10 Pro, con un annuncio previsto per il mese di marzo, il produttore cinese lancerà due nuovi prodotti, uno destinato al mercato indiano (OnePlus Nord CE 2) e uno destinato ai mercati europei (OnePlus Nord N20). Nell’articolo in cui vi riepiloghiamo la roadmap della prima parte dell’anno, ci sono informazioni anche sulla versione di ColorOS basata su Android 12, destinata a sostituire OxygenOS.

In realtà ci sono voci di corridoio, non confermate però in maniera ufficiale, secondo cui la compagnia starebbe pensando a H₂OOS, che dovrebbe rappresentare la soluzione perfetta per quanto riguarda il sistema operativo unificato con OPPO. Sembra dunque che non ci sarà una convergenza verso un “vecchio” nome ma che le due compagnie opteranno per qualcosa di nuovo, pur rimanendo legato alla chimica, che ha caratterizzato il sistema operativo di OnePlus dopo la parentesi CyanogenMod.

Il debutto della nuova interfaccia dovrebbe comunque avvenire più avanti, visto che Pete Lau ha parlato di 2022 Major Android Update, che fa pensare a un lancio successivo all’arrivo di Android 13 sul mercato.

Realme va all-in sul 5G

Il mese scorso Realme ha aperto le danze sulla nuova serie Realme 9 presentando, al momento solo sul mercato indiano, Realme 9i che fa da apripista alla nuova serie, che avrà come punta di diamante Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Proprio questi due modelli segneranno l’avvio della nuova strategia del brand, che andrà di fatto all-in sulla connettività 5G.

Per la prima volta arriverà in Europa uno smartphone con chipset MediaTek Dimensity 920, per continuare quel processo di crescita iniziato nel 2020 e sottolineato anche lo scorso anno, con il terzo trimestre che ha visto Realme risultare il brand di smartphone Android 5G con la maggiore crescita.

I due nuovi top di gamma, la cui scheda tecnica pressoché completa è già disponibile, saranno presentati sui mercati globali molto presto. Le ultime indiscrezioni parlando del 15 febbraio, anche se al momento manca una conferma ufficiale da parte del produttore asiatico.

Xiaomi e Redmi pronte a dominare

Febbraio potrebbe essere un mese importante anche per Xiaomi, che dovrebbe portare sui mercati internazionali la serie Xiaomi 12, annunciata sul finire del 2021 in Cina. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del colosso asiatico, ma tuto fa pensare che febbraio sia il mese giusto per portare nel resto del mondo gli smartphone che potrebbero seriamente impensierire Samsung, alle prese con alcuni imprevisti che potrebbero ritardare le consegne di alcuni modelli.

A febbraio arriveranno in Italia anche i primi modelli della serie Redmi Note 11, presentati la scorsa settimana a livello mondiale, con alcuni mesi di ritardo rispetto alle controparti destinate al mercato cinese. Si partirà a metà febbraio con Redmi Note 11 e Redmi Note 11S mentre per le altre due versioni, Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G, dovremo attendere il mese di marzo.

Per questo mese è tutto, continuate a leggere TuttoAndroid per rimanere sempre aggiornati sulle novità legate al mercato degli smartphone Android. L’appuntamento con #NewSmartphone è per l’ultima domenica di febbraio, quando vi parleremo delle novità in arrivo per il mese di marzo.