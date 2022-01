Sebbene Samsung sia piuttosto indaffarata con il lancio di One UI 4.0, la società pensa già alla successiva versione del firmware. Oggi è emerso che il colosso sudcoreano ha iniziato a sviluppare l’aggiornamento One UI 4.1.

La nuova versione dell’interfaccia è entrata in fase di sviluppo per Samsung Galaxy S21 Ultra e anche se non si tratta di un aggiornamento della versione principale, questo update dovrebbe introdurre qualche nuova funzionalità, oltre ai consueti miglioramenti.

One UI 4.1 per Samsung Galaxy S21 Ultra è prevista entro la fine dell’anno

Samsung ha iniziato a testare l’aggiornamento One UI 4.1 per Galaxy S21 Ultra con la versione del firmware G998U1UEU5CVA4. Naturalmente al momento è solo una versione di prova e il numero della build sarà diverso quando verrà rilasciata come stabile.

Samsung ha appena rilasciato One UI 4.0 sui dispositivi idonei introducendo diversi miglioramenti estetici e nuove funzionalità, ma attualmente non è noto esattamente cosa potrebbe portare One UI 4.1 e nemmeno quando Samsung prevede di lanciarla.

Tuttavia non si può escludere che la nuova versione della One UI possa debuttare con l’imminente serie Samsung Galaxy S22, per approdare sulla gamma Galaxy S21 in un secondo momento, magari nella seconda metà di quest’anno.

Samsung Galaxy S21 Ultra è uno dei migliori smartphone di punta dell’azienda ed è stato il primo a ricevere la versione stabile di Android 12 con One UI 4.0.

