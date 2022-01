Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono gli smartphone più chiacchierati del momento e adesso, grazie all’ennesimo leak, possiamo segnare sul calendario la data di lancio praticamente certa del trio.

Samsung Galaxy S22: ecco la data del Galaxy Unpacked

Già nei giorni scorsi il produttore sudcoreano aveva confermato la presentazione dei propri nuovi smartphone di punta in programma per il mese di febbraio 2022, promettendo un’autentica rivoluzione mobile (vedremo, per adesso concediamo a Samsung il beneficio del dubbio).

Per la verità la data della presentazione era trapelata già un paio di settimane fa, tuttavia è stata ora corretta e precisata dal solito @evleaks (al secolo Evan Blass), il quale ha svelato anche l’orario dell’appuntamento con il Galaxy Unpacked 2022.

Stando all’immagine condivisa, che vedete di seguito, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra verranno annunciati il 9 febbraio 2022 alle ore 15.00 (3.00 pm). Va specificato che l’immagine non contiene indicazioni del fuso orario di riferimento.

La “S” gigante al centro dell’immagine è decisamente eloquente, mentre sopra la scritta Galaxy Unpacked trova posto lo slogan “The Epic Standard” scritto in corsivo, un probabile riferimento alla fusione delle serie Galaxy S e Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: che cosa sappiamo finora

In attesa del lancio ufficiale, i dettagli trapelati dei tre smartphone sono già numerosi, ad esempio ieri vi abbiamo parlato dei prezzi europei e italiani della serie.

Al momento sappiamo che Samsung Galaxy S22 Ultra sarà il successore spirituale dei Note, con un design più squadrato e uno slot per la S Pen (che dovrebbe avere una latenza di appena 2,8ms) che non dovrebbe comportare sacrifici per la batteria. Lo smartphone, secondo i rumor, avrà un ampio display Super AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, SoC Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1 a seconda dei mercati, 8 o 12 GB di RAM, 128/256/512 GB di memoria interna e 5.000 mAh di batteria. Il comparto fotografico potrebbe comprendere una singola anteriore da ben 40 MP e quattro fotocamere posteriori da 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP.

Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+ si preannunciano più simili, con: display Super AMOLED Full HD+ con refresh rate a 120 Hz rispettivamente da 6,06 e 6,55 pollici; tripla fotocamera posteriore da 50 MP + 12 MP + 10 MP e singola anteriore da 10 MP; batterie da 3.800 mAh per Galaxy S22 e 4.500 mAh per Galaxy S22+.

I tre smartphone di riferimento di Samsung, secondo i rumor, condivideranno anche una serie di caratteristiche tecniche, come il sensore di impronte digitali a ultrasuoni, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, il frame in metallo, il vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus+, speaker stereo, connettività 5G e NFC, ricarica wireless a 15 watt e ricarica wireless inversa. Solo su Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra la ricarica rapida cablata potrebbe spingersi fino a 45 watt.

