Android 12 per Galaxy Z Fold2 5G e altri aggiornamenti per tutti questi Samsung

Gli aggiornamenti software di cui vi parliamo oggi sono essenzialmente un monopolio di Samsung, vanno dai major update ai classici aggiornamenti di sicurezza e toccano smartphone di varie fasce di prezzo. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprirne tutte le novità.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20, Galaxy A52s 5G: le novità degli aggiornamenti

Come potete notare dall’elenco soprastante, i modelli coinvolti negli aggiornamenti in roll out sono numerosi e, in mezzo a tanti minor update, spicca il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G, che sta ricevendo Android 12 con tanto di One UI 4.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G non è il primo smartphone del brand a ricevere l’ultima versione di Android e della One UI e non sarà ovviamente l’ultimo. Il roll out di questo aggiornamento è già in corso in vari Paesi europei – pertanto potrebbe essere già disponibile anche per il vostro modello – con la versione firmware F916BXXS2FULE. Questa comprende Android 12 in versione stabile con la One UI 4 e anche le patch di sicurezza di dicembre 2021, insomma tutte le ultime novità disponibili.

Se per il lungo ed esaustivo changelog dell’aggiornamento vi rimandiamo allo screenshot qui sopra, per tutte le novità della One UI 4 con base Android potete fare riferimento alla nostra prova.

Nel frattempo Samsung Galaxy S21 (eccolo nel nostro confronto tra i top di gamma economici) e Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione) stanno ricevendo la SMR (Security Maintenance Release) più recente. Quest’ultimo si unisce agli altri Galaxy A52 appena un giorno più tardi. In entrambi i casi, come mostrano gli screenshot qui sotto, non ci sono altre novità significative oltre alle patch di sicurezza di dicembre 2021.

La situazione diventa un po’ più contorta guardando ai modelli della scorsa generazione presenti in questa raccolta: i modelli brandizzati Vodafone e T-Mobile di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G stanno ricevendo in questi giorni l’aggiornamento contenente le patch di sicurezza di dicembre 2021. Rispettivamente, la versione firmware G98**XXSCDUK1 è in roll out per la serie S20, mentre la versione firmware N98**XXS3DUKB sta arrivando sulla serie Note 20.

Paradossalmente, gli stessi aggiornamenti non risultano attualmente in rilascio in Europa o per le versioni non brandizzate dei modelli elencati.

Nè la situazione diventa più lineare prendendo in esame Samsung Galaxy S20 Fan Edition: lo smartphone, com’è noto, esiste in tre varianti che vanno ognuna per la propria strada e infatti in questo momento l’aggiornamento di dicembre 2021 risulta disponibile per la versione 5G non brandizzata (SM-G781B) con versione firmware G781BXXS4CUL3 e, soltanto per i modelli brandizzati T-Mobile e Vodafone, anche per le varianti 4G Exynos e Qualcomm.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20, Galaxy A52s 5G

Se possedete qualcuno dei modelli menzionati, potete eseguire una ricerca manuale mediante il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.