In questi giorni il team di DxOMark si è dato parecchio da fare, mettendo alla prova la batteria di Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy A72, Motorola Edge 20 Pro; il display di OnePlus 9 e Samsung Galaxy A52s 5G e l’audio di OPPO Reno6 5G.

Prova batteria DxOMark: Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy A72, Motorola Edge 20 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra è uno degli smartphone di spicco del 2021 per numeri e completezza della dotazione tecnica (ecco il nostro confronto dedicato) e, dopo averne già saggiato il display, il team di DxOMark ne ha ora testato la batteria.

La batteria da 5.000 mAh viene messa a dura prova dall’hardware estremo dello smartphone, che infatti non brilla particolarmente per autonomia (53 punti) o efficienza (59 punti). Per fortuna c’è il supporto alla ricarica rapida (96 punti) sia cablata che wireless fino a 67 W, da primato su DxOMark. Il punteggio complessivo di 69 vale a Xiaomi Mi 11 Ultra il quarto posto nella classifica Ultra-Premium, ma appena il trentaduesimo in quella generale.

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione) ha dovuto sgomitare in una fascia media dove la concorrenza, anche e soprattutto interna, è più agguerrita che mai.

Il nuovo test di DxOMark conferma che la batteria è una delle armi su cui il dispositivo può fare affidamento. Samsung Galaxy A72, con la sua batteria da 5.000 mAh, brilla per autonomia (81 punti) e per efficienza (92 punti) e se la cava bene (71 punti) anche con la ricarica rapida a 25 W. Il punteggio complessivo di 85 punti è ottimo e lo smartphone è il nuovo riferimento per quanto riguarda l’autonomia nel segmento High-End.

Motorola Edge 20 Pro

DxOMark ha già testato la fotocamera e il display di Motorola Edge 20 Pro e adesso ne ha messo alla prova anche la batteria.

4.500 mAh e ricarica rapida a 30 W si traducono in un punteggio finale di 76 punti, frutto di una media tra un’autonomia discreta (63 punti), un’efficienza eccellente (89 punti) e una ricarica molto valida (78 punti). Motorola Edge 20 Pro, col suo quinto posto nella classifica Premium si conferma uno smartphone dalle prestazioni convincenti ma non esaltanti.

Prova display DxOMark: OnePlus 9 e Samsung Galaxy A52S 5G

OnePlus 9

Che OnePlus 9 fosse uno smartphone senza lacune rilevanti e dai molteplici pregi lo avevamo già visto mesi addietro in sede di recensione. Il team di DxOMark ne aveva già testato comparto fotografico, batteria e audio e adesso ha completato il quadro con la prova del display.

Il pannello fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel e 402 ppi) e refresh rate a 120 Hz di OnePlus 9 strappa un punteggio finale di 88, che vale allo smartphone il terzo posto nella classifica Premium e il quindicesimo in quella Global. DxOMark ne loda soprattutto la sensazione di reattività , la precisione del touch e la resa realistica dei colori.

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione) è uno degli arrivi più convincenti della seconda parte del 2021, come confermato anche dal nostro confronto nella fascia dei 300 euro. Dopo averne provato la batteria, il team di DxOMark ha deciso di saggiarne il display.

Il biglietto da visita di Samsung Galaxy A52s 5G recita: display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con 405 ppi, aspect ratio di 20:9 e refresh rate a 120 Hz. Tutto questo si traduce per DxOMark in 79 punti complessivi (settimo posto nella classifica High-End), frutto di un’ottima fluidità , una resa dei colori precisa, una buona uniformità (luminosità e colore) e una valida gestione del contrasto. Di contro, lo schermo pecca un po’ per luminosità , perdita di frame di video e giochi, ghost touch con una sola mano e mancata lettura dei contenuti 60 fps UHD. Insomma, un buon display, ma niente di sbalorditivo.

Prova audio DxOMark: OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione) era già stato messo sotto torchio da DxOMark per quanto riguarda display, batteria e fotocamere e ora tocca al comparto audio.

Sotto questo profilo la dotazione tecnica non fa gridare al miracolo: speaker di sistema singolo e rivolto verso il basso, porta USB-C per le cuffie, tecnologia Dolby Atmos. OPPO Reno6 se la cava bene in ambito registrazione (66 punti), superando persino il modello OPPO Reno6 Pro, meno in riproduzione (55 punti). Il punteggio finale di 58 è senza infamia e senza lode.

Leggi anche: migliori smartphone Android