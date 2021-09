OnePlus 9 passa ancora una volta tra le mani degli esperti di DxOMark, questa volta per un’analisi della batteria. Lo smartphone della casa cinese se la cava molto bene avvicinandosi nel punteggio a un colosso (in tutti i sensi, NdR) come iPhone 12 Pro Max (un po’ penalizzato dalla ricarica lenta): andiamo a scoprire cosa è stato in particolare apprezzato.

La batteria di OnePlus 9 se la cava bene, soprattutto nella ricarica

OnePlus 9 è stato lanciato sul mercato la scorsa primavera con una batteria da 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 65 W e alla ricarica wireless da 15 W. Ad accompagnare tutto questo un ampio display da 6,55 pollici Full-HD+ a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Lo smartphone ha ottenuto un punteggio di 77 punti nell’analisi della batteria di DxOMark, che gli ha permesso di piazzarsi al 12° posto nella classifica generale, subito dietro ad iPhone 12 Pro Max (78). Il punteggio finale considera l’autonomia (56 punti), la ricarica (104) e l’efficienza energetica (78).

Sono stati in particolare apprezzati i due giorni di autonomia raggiunti con utilizzo moderato (uno dei risultati migliori per il segmento) e i tempi rapidi per la ricarica (21 minuti per l’80% e 39 minuti per la ricarica completa). Tra i punti che hanno fatto storcere un po’ il naso a DxOMark troviamo invece l’eccessivo consumo energetico durante la riproduzione di video e un’efficienza nello scaricamento solo nella media.

Per approfondire e consultare l’analisi completa della batteria e dell’autonomia di OnePlus 9 da parte di DxOMark potete seguire questo link. Vi aspettavate un simile risultato?

