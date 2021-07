Gli ingegneri della piattaforma di benchmark DxOMark hanno testato a dovere le prestazioni della batteria da 4600 mAh di Xiaomi Mi 11 e il display da 6.81” di Xiaomi Mi 11 Ultra. A seguire la sintesi dei test effettuati sulle ammiraglie di Xiaomi.

Batteria Xiaomi Mi 11: la ricarica wireless veloce compensa l’autonomia

Seppure dotata di una grande capacità, la batteria da 4600 mAh di Xiaomi Mi 11 ottiene il peggior punteggio complessivo nel database DxOMark fino ad ora, principalmente a causa delle sue scarse prestazioni sia per l’autonomia che per l’efficienza (scarica), aspetti negativi che i suoi punti di forza non sono riusciti a mitigare.

Gli aspetti risultati positivi sono rappresentati dalle ottime prestazioni di ricarica, la ricarica wireless particolarmente impressionante e l’eccellente efficienza dell’adattatore.

Non hanno invece convinto la scarsa autonomia (solo 36 ore di utilizzo moderato), i consumi molto elevati in ogni contesto di utilizzo e la cattiva gestione dei consumi notturni.

Sebbene gli utenti possano contare solo su un giorno e mezzo con un uso moderato, Xiaomi Mi 11 fa buon uso di un efficiente caricabatterie da 55 W e ha anche un’eccellente ricarica wireless da 50 W.

Display Xiaomi Mi 11 Ultra: un’evoluzione positiva

Il punteggio complessivo di 87 colloca Xiaomi Mi 11 Ultra all’estremità inferiore nella classifica dei primi 10 dispositivi del database DxOMark in questa fascia di prezzo, insieme a iPhone 12 Pro.

I punti di forza dello schermo di Mi 11 Ultra sono risultati essere la luminosità nei video, specialmente per i contenuti HDR10, i colori abbastanza accurati nel complesso, una leggibilità accettabile nella maggior parte delle condizioni testate e l’aliasing ben gestito nei videogiochi.

Meno convincenti invece l’adattamento dell’immagine eseguito in condizioni di luce molto intensa, che può alterare la fedeltà di rendering dell’immagine, i dettagli scuri difficili da percepire quando si guardano i contenuti HDR10, la mancanza di fluidità durante la navigazione in una pagina Web e nella galleria e lo zoom nell’app della galleria poco accurato.

Xiaomi Mi 11 Ultra, come Mi 11, ha fatto alcuni significativi progressi nelle prestazioni di Display rispetto ai suoi predecessori. Come per iPhone 12, Xiaomi Mi 11 mostra un netto miglioramento rispetto a Xiaomi Mi 10 Ultra.

