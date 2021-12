Il team di DxOMark ha testato a dovere il display e la fotocamera selfie degli smartphone Xiaomi 11T e OPPO Reno6 5G. Ecco i pro e i contro e i relativi punteggi ottenuti da questi dispositivi.

Il display di Xiaomi 11T visualizza colori accurati

Xiaomi 11T è dotato di un display OLED da 6,67 pollici, 1080×2400 (395 ppi), proporzioni 20:9, frequenza di aggiornamento 120 Hz.

I punti di forza includono colori accurati nella maggior parte delle condizioni testate, buona resa video per i contenuti HDR10, fluidità e nessuna caduta di frame durante il gioco.

Tra i fattori meno convincenti i test hanno evidenziato una mancanza di fluidità durante la navigazione delle pagine Web e la visualizzazione delle foto nella galleria, colori poco saturi in condizioni di scarsa illuminazione e una leggera foschia grigiastra sui toni scuri nei video HDR10.

La fotocamera selfie di Xiaomi 11T Pro è un’alternativa a Mi 11

La fotocamera selfie di Xiaomi 11T Pro è un sensore da 16 MP con apertura f/2,45 e in grado di registrare video 1080p/60fps (testato 1080p/30 fps).

Tra i punti a favore spiccano una buona esposizione (anche con flash) e un’ampia gamma dinamica, un bilanciamento del bianco preciso e stabile, una buona esposizione video in piena luce e al chiuso e il rumore video ben controllato.

Tuttavia sono risultati poco convincenti il rendering della tonalità della pelle che a volte sembra innaturale, il rumore di luminanza, artefatti dell’immagine, profondità di campo limitata per le foto di gruppo, gradiente di sfocatura non visibile in modalità bokeh, colori o tonalità della pelle spesso innaturali nei video con luce intensa, perdita di dettagli sui volti nei video ad alto contrasto e una stabilizzazione video inefficace, specialmente nelle scene ad alto contrasto.

La fotocamera selfie di OPPO Reno6 5G mostra basso rumore e buoni dettagli

La fotocamera frontale di OPPO Reno6 5G è un sensore da 32 MP 1/28″ con pixel da 0,8 µm, 23,55 mm, apertura f/2,4, obiettivo 5P e offre un campo visivo a 89°, EIS e video 1080p/720p a 30 fps (testato 1080p/30 fps).

I punti a favore includono il rumore ben controllato nelle foto in interni e con poca luce, l’esposizione precisa del target nella maggior parte delle condizioni, un buon dettaglio sui volti a distanza ravvicinata, rumore ben controllato nei video all’aperto e un bilanciamento del bianco generalmente accurato nei video.

I punti meno brillanti sono risultati essere la gamma dinamica limitata nella maggior parte delle foto e dei video, la qualità dell’immagine generalmente bassa a distanza di selfie-stick (120 cm), anamorfosi su foto selfie di gruppo, stabilizzazione video inefficace, esposizione video e instabilità del bilanciamento del bianco su soggetti in movimento e forte rumore nei video con poca luce.

Il display di OPPO Reno6 5G mantiene una buona uniformità

OPPO Reno6 5G è dotato di un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione 1080×2440 (410 ppi), proporzioni 20:9 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Lo schermo di questo dispositivo si mostra uniforme in termini di luminosità e colori che restano fedeli anche nei luoghi interni.

I fattori meno convincenti includono un’attivazione instabile del miglioramento dell’immagine all’aperto e colori troppo saturati sui contenuti video HDR10.

Per maggiori informazioni sui test potete visitare i collegamenti alle rispettive fonti.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone per fotocamera