Per Motorola Edge 20 Pro, smartphone lanciato in estate con l’obiettivo di conquistare una fetta del mercato di fascia alta, è arrivato il momento di dimostrare cosa è in grado di garantire il suo comparto fotografico e affrontare i vari test di DxOMark.

Ricordiamo che stiamo parlando di un device animato da un processore Qualcomm Snapdragon 870 e dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata (UFS 3.1) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W).

DxOMark mette alla prova la fotocamera di Motorola Edge 20 Pro

La tripla fotocamera posteriore dello smartphone di Motorola può contare sulle seguenti caratteristiche:

sensore primario da 108 megapixel con apertura f/1.9 e pixel da 0,7 µm

sensore ultra grandangolare da 16 megapixel con apertura f/2.2 e pixel da 1 µm

teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 5X, apertura f/3.4, OIS e pixel da 1 µm

registrazione video a risoluzione 8K (a 24 fps), 4K (a 60 fps), 1080p (a 60 e 30 fps)

Nei test di DxOMark Motorola Edge 20 Pro ha conquistato 109 punti nelle foto, 96 punti nei video e 49 punti nello zoom, per un risultato complessivo di 105 punti, grazie al quale va a posizionarsi nella parte media della classifica, accanto a OPPO Find X3 Lite, OPPO Reno4 5G, OPPO Find X2 Neo, Realme GT Neo e Samsung Galaxy A72, alle spalle di Apple iPhone XS Max e Redmi Note 10 Pro (con 106 punti) e davanti ad ASUS Zenfone 6 (con 104 punti).

Tra gli aspetti più positivi i tester segnalano l’esposizione in buone condizioni di luce, la tonalità della pelle e la stabilizzazione video quando si tiene fermo il telefono. Meno convincenti, invece, sono stati la gamma dinamica limitata, il rumore in interni e in condizioni di luce difficili, gli artefatti, la perdita di dettagli con il teleobiettivo, l’instabilità di esposizione e autofocus nei video.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!