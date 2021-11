Il team di DxOMark nelle ultime ore ha pubblicato le prove di diversi interessanti smartphone, come Xiaomi 11T Pro, OPPO Reno6 Pro 5G, ASUS Zenfone 8 e Motorola Edge 20 Pro.

Il display di Xiaomi 11T Pro si difende

Iniziando da Xiaomi 11T Pro, DxOMark ha messo alla prova il display di questo smartphone che, ricordiamo, è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 e può contare su un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), densità di 395 ppi, aspect ratio 20:9 e refresh rate a 120 Hz.

Nei test condotti lo smartphone ha fatto registrare 87 punti, grazie ai quali Xiaomi 11T Pro si posiziona al diciassettesimo posto della classifica, insieme ad Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Vivo X51 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11.

A dire dei tester, tra i punti di forza di tale display vi sono la fedeltà dei colori e la buona gestione della luminosità. Potete trovare tutti i test condotti seguendo questo link.

L’audio di OPPO Reno6 Pro 5G non convince

Passando a OPPO Reno6 Pro 5G, lo staff di DxOMark ha messo alla prova il comparto audio di questo smartphone, che può contare su un processore MediaTek Dimensity 1200, un display AMOLED con refresh rate a 90 Hz, due altoparlanti stereo, la tecnologia Dolby Atmos e una porta USB Type-C.

Nei test di DxOMark, lo smartphone di OPPO ha ottenuto 63 punti in riproduzione e 61 punti in registrazione, per un risultato complessivo di 62 punti, grazie al quale va ad occupare il cinquantanovesimo posto in classifica, accanto a OPPO Find X3 Pro.

Tra i punti di forza del comparto audio di OPPO Reno6 Pro 5G vengono segnalati l’ampiezza del suono e il basso quantitativo di artefatti. Potete trovare tutti i test condotti seguendo questo link.

La batteria di ASUS Zenfone 8 non stupisce

ASUS Zenfone 8 è uno dei telefoni più interessanti tra quelli lanciati nel 2021 e lo staff di DxOMark ha deciso di mettere alla prova la sua batteria da 4.000 mAh, per scoprire se è in grado di supportare adeguatamente il processore Qualcomm Snapdragon 888 e il display OLED da 5,9 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Nei test condotti la batteria dello smartphone di ASUS ha ottenuto 51 punti per l’autonomia, 75 punti per la ricarica e 75 punti per l’efficienza, per un risultato complessivo di 64 punti, grazie al quale va a posizionarsi in classifica al trentaquattresimo posto, alle spalle di OPPO Find X3 Pro (con 66 punti).

Tra gli aspetti positivi vengono segnalati la gestione dell’energia di notte e il tempo di ricarica dallo 0% all’80%. Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

Nemmeno il display di Motorola Edge 20 Pro conquista DxOMark

Infine, arriva il turno del display di Motorola Edge 20 Pro, smartphone che può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 870 5G e su un pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), densità di 385 ppi, aspect ratio 19,5:9 e refresh rate fino a 144 Hz.

Nei test di DxOMark lo smartphone di Motorola ha ottenuto 80 punti, posizionandosi al trentacinquesimo posto della classifica (alle spalle di ASUS Zenfone 8 e OPPO Reno5 Pro 5G con 81 punti).

Tra i punti di forza vengono segnalati la fluidità durante la riproduzione dei videogiochi e la navigazione sul Web e la luminosità in ambienti con condizioni di luce difficili. Potete trovare tutti i test condotti seguendo questo link.

