La batteria di OPPO Reno6 5G lascia di stucco DxOMark

OPPO Reno6 5G è stato una delle sorprese più interessanti della seconda metà dell’anno: si tratta di uno smartphone che ruba l’occhio per il design ma poi convince soprattutto per un equilibrio notevole e il risultato che ha appena ottenuto nel test della batteria di DxOMark è solo l’ennesima conferma di una ciambella riuscita col buco.

OPPO Reno6 5G è il nuovo re della batteria per DxOMark

La scheda tecnica di OPPO Reno6 5G non ha nulla di miracoloso, tra le caratteristiche chiave si segnalano: lo schermo AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400), con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5; il SoC MediaTek Dimensity 900 a 6 nm affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4x e di 128 GB di memoria interna UFS 2.1; una fotocamera anteriore singola da 32 MP e una posteriore tripla con sensore principale OV64B da 64 MP (con EIS), ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La batteria da 4.300 mAh non è enorme, ma è affiancata dall’eccellente ricarica rapida SuperVOOC da 65 W.

Nessuno di questi dati sembra promettere particolari sorprese, eppure OPPO Reno6 5G ha appena ottenuto 96 punti nel test della batteria di DxOMark, frutto di una media tra i 73 punti in ambito autonomia, 101 punti in campo efficienza e 109 punti in quello relativo alla ricarica. Tanto basta per far ottenere allo smartphone di OPPO il primo posto nella classifica High-End Ranking e anche il primato in quella Global Ranking. Insomma, DxOMark ha appena eletto il nuovo re della batteria.

I punti di forza dello smartphone emersi dalla prova sono: tempi di ricarica ottimi ed efficienza eccezionale; autonomia molto buona (punteggio più alto nel segmento di appartenenza); se collegato alla corrente con meno del 50% di carica residua, recupera oltre 10 ore di autonomia appena 5 minuti di ricarica.

Neppure OPPO Reno6 5G, comunque, è perfetto: i suoi punti deboli, stando a DxOMark, sono le performance in mobilità solo nella media e l’autonomia in chiamata sotto la media.

Per maggiori dettagli, trovate il test completo in fonte.

Leggi anche: Recensione OPPO Reno6 5G