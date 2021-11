DxOMark si lancia nella valutazione della fotocamera di OPPO Reno6 5G, lo smartphone che abbiamo avuto l’opportunità di provare e di cui trovate la nostra recensione scritta (e anche quella video) qui in basso. OPPO Reno6 5G dispone di un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.7, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Come se la cava OPPO Reno6 5G secondo DxOMark

Con un punteggio complessivo pari a 107, per DxOMark OPPO Reno6 5G si piazza in 92° posizione della classifica generale, tra Xiaomi 11T e ZTE Axon 30 Ultra, e in settima posizione della fascia medio-alta, tra Redmi K40 Pro+ e OPPO Reno4 5G.

Partendo dai punti di forza dello smartphone di OPPO, scopriamo che si comporta più che egregiamente per quanto riguarda l’esposizione in condizioni di buona luminosità e presenta anche una buona gestione della messa a fuoco sia per le foto che per i video. L’effetto bokeh è presente e ben dosato nelle foto ritratto e anche la stabilizzazione dei video è abbastanza buona sia al chiuso che in condizioni di buona luminosità.

Purtroppo OPPO Reno6 5G perde qualcosa per quanto riguarda i colori, soffre della presenza di rumore nella rappresentazione delle ombre, è visibile la perdita di dettaglio per le foto con lo zoom e una certa instabilità dell’esposizione nei video; l’azienda francese sottolinea che l’esposizione è leggermente troppo scura.

Per DxOMark lo smartphone si comporta discretamente bene nella fascia a cui appartiene, ma sottolinea che è possibile puntare ad altri prodotti in grado di offrire prestazioni migliori.

