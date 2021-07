Il team di DxOMark ha appena ripreso tra le mani OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro per sottoporli alla solita prova della parte audio. I due smartphone del produttore cinese non si sono comportati male, mettendo in mostra un comportamento solido nel complesso, tuttavia non hanno neppure regalato risultati sorprendenti.

Insomma, se nei giorni scorsi vi avevamo riportato la classica dei migliori smartphone per registrare e riprodurre audio stilata proprio dal team di DxOMark, i due modelli di punta di OnePlus non vanno a stravolgerla.

L’Audio di OnePlus 9 Pro secondo DxOMark: punti forti e punti deboli

OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) è attualmente il modello di spicco del listino del brand. Per quanto riguarda il comparto audio, il dispositivo offre due speaker per una riproduzione stereo: quello superiore frontale in corrispondenza della capsula auricolare, quello inferiore posizionato sul lato destro e rivolto verso il basso; non manca il supporto Dolby Audio.

All’esito del test audio di DxOMark, OnePlus 9 Pro ha ottenuto un punteggio complessivo di 69 punti: 70 punti per la parte dedicata alla Riproduzione e 68 punti per quella riguardante la Registrazione. Quanto alla riproduzione, i “Pros” riguardano la chiarezza, la naturalezza nella riproduzione del timbro, la localizability e il comportamento a volume minimo e massimo; tra i “Cons” figurano il treble eccessivo e una certa carenza di bassi e di punch. In tema di registrazione, DxOMark ha trovato soddisfacente il comportamento coi life video – timbro, volume, ampiezza e localizability – e il signal-to-noise ratio, decisamente meno quello coi video selfie (timbro troppo incentrato sulle frequenze medie, volume deludente, carenza di bassi e di treble).

Il punteggio complessivo non altissimo e il giudizio non esaltante trovano riscontro anche nella posizione in classifica di OnePlus 9 Pro, non esattamente nobile: lo smartphone è ventesimo nella classifica Global e undicesimo in quella degli Ultra-Premium.

L’Audio di OnePlus 9 secondo DxOMark: punti forti e punti deboli

OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) è il “top di gamma economico” del brand e, pur costando sensibilmente meno rispetto al modello Pro, non è molto distante dal punto di vista della completezza tecnica. Per quanto riguarda l’audio, si affida a: due speaker, Dolby Atmos, supporto alla cancellazione del rumore e porta USB-C per l’utilizzo di cuffie cablate.

Messo alla prova dal team di DxOMark, il comparto audio di OnePlus 9 ha strappato un punteggio totale di 66 punti, frutto di una media tra i 68 punti in Riproduzione e i 60 punti in Registrazione. Quanto alla prima, vengono lodati la precisione dell’attacco e dei bassi – che pure sono piuttosto carenti –, l’ampiezza e la percezione della distanza, il comportamento a volume minimo e massimo; vengono, invece, criticati il timbro troppo spostato verso il basso (treble eccessivo), il poco equilibrio nel bilanciamento delle frequenze e l’incompletezza (carenza di bassi, di estensione sugli alti etc.), la mancanza di punch e la localizability imprecisa. In Registrazione i principali pregi sono nella gestione del signal-to-noise ratio (SNR) e nel volume dell’audio catturato, mentre i punti deboli riguardano il suono smorzato nei Life Video e canny or resonant nei selfie, l’imprecisione nella localizability e nella percezione della distanza soprattutto nei selfie.

OnePlus 9 figura al trentunesimo posto nella classifica Global e al dodicesimo in quella Premium.

Per un’analisi più dettagliata di ogni singolo ambito del comparto audio di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, potete consultare le prove complete effettuate da DxOMark ai link in fonte.

Avete testato in prima persona l’audio di questi due smartphone? Vi aspettavate giudizi di questo tipo? Fatecelo sapere nel box dei commenti.