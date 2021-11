Il team di DxOMark continua a mettere alla prova le prestazioni di due smartphone molto interessanti come Samsung Galaxy A52s 5G e Xiaomi 11T Pro, che nelle scorse ore hanno dovuto affrontare tutta una serie di test relativi al comparto audio e alla batteria.

Samsung Galaxy A52s 5G e l’audio secondo DxOMark

Iniziando dallo smartphone di Samsung, il team di DxOMark ha deciso di testare il suo comparto audio, che può contare su due altoparlanti stereo (uno in basso a destra e l’altro in alto al centro) e su un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Nei test condotti Samsung Galaxy A52s 5G è riuscito ad ottenere 71 punti in riproduzione e 63 punti in registrazione, per un punteggio complessivo di 69 punti, grazie al quale va a occupare il ventiseiesimo posto in classifica, insieme ad ASUS ROG Phone 2, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra e Samsung Galaxy A52 5G.

Tra gli aspetti positivi vengono segnalati la gestione degli artefatti e il bilanciamento dei toni mentre meno convincenti sono stati il livello dei bassi e del volume minimo.

Potete trovare tutti i test condotti seguendo questo link.

Una buona batteria per Xiaomi 11T Pro

Passando a Xiaomi 11T Pro, il team di DxOMark ha messo alla prova la sua batteria da 5.000 mAh (che supporta la ricarica rapida a 120 W), in modo da scoprire cosa è in grado da garantire agli utenti, anche tenendo conto della dotazione hardware da primo della classe.

Ricordiamo, infatti, che parliamo di uno smartphone animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 e dotato di un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata (nella versione testata).

Xiaomi 11T Pro è riuscito a fare registrare 61 punti in autonomia, 113 punti in ricarica e 65 punti in efficienza, per un risultato complessivo di 81 punti, grazie al quale lo smartphone va a collocarsi in dodicesima posizione nella classifica di DxOMark, in compagnia di OPPO Find X3 Neo.

Tra gli aspetti positivi vengono segnalati la velocità di ricarica (l’80% in 18 minuti e il 100% in 30 minuti) e l’autonomia mentre meno convincenti sono stati il consumo durante lo streaming di musica e l’indicatore della batteria impreciso.

Potete trovare tutti i test condotti seguendo questo link.

Leggi anche: la recensione di Xiaomi 11T Pro