Aggiornamenti per Samsung Galaxy S21, S20, Note 20, OnePlus Nord CE, N10 e altro

La raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android che vi proponiamo quest’oggi non è affollata come quella di ieri, ma coinvolge numerosi modelli interessanti di Samsung, un paio di OnePlus e il redivivo Fairphone 2.

Samsung Galaxy S21, S20, Note 20: le novità degli aggiornamenti

Tanto per cambiare, è Samsung a fare la voce grossa in fatto di aggiornamenti software: questa volta tocca a Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra

Per quanto riguarda i flagship più recenti, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra sono stati estremamente tempestivi nell’aggiornarsi ad Android 12 con la nuova One UI 4.0. Trattandosi di un major update, però, qualche insidia era da mettere in preventivo e infatti i primi bug sono venuti subito alla luce.

Gli utenti hanno accolto con particolare fastidio quello riguardante il refresh rate del display che rende le animazioni scattose: le varianti USA dei tre modelli con la prima versione stabile dell’aggiornamento tornano automaticamente a 60 Hz non appena l’utente smette di toccare lo schermo, a causa di una implementazione non perfetta del refresh rate adattivo.

Ebbene il produttore non ha tardato ad intervenire: per le varianti statunitensi dei tre smartphone è partito il roll out del nuovo firmware G99xUSQU4BUK9, che risolve questo irritante problema introdotto dalla One UI 4.0 stabile con base Android 12. Al momento il roll out riguarda il network Verizon, ma altri operatori dovrebbero accodarsi a stretto giro di posta.

Per la verità il changelog ufficiale non contiene menzione del fix del bug descritto, tuttavia numerosi utenti hanno già confermato che il problema è stato risolto. Per fortuna il problema non si è presentato sulle varianti global della serie Galaxy S21, che pertanto potrebbero non ricevere affatto questo aggiornamento software.

Serie Samsung Galaxy S20 e Note 20

Ci spostiamo ora nel ramo beta e torniamo indietro di una generazione: dopo l’apertura del programma, è partito il roll out della seconda build One UI 4 beta con Android 12 per i modelli Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Stando alle numerose segnalazioni sia sul forum di XDA che su Reddit, il roll out riguarda sia i modelli Exynos che quelli Qualcomm, con la nuova build identificata come ZUKA. Per quanto riguarda i cambiamenti apportati, ci sono numerosi fix di bug riscontrati nella prima beta, inoltre viene compiuto un passo in avanti anche con le patch di sicurezza, ora aggiornate al mese di dicembre 2021. Ecco il changelog ufficiale completo:

Fixed errors that don’t work at adaptive refresh 120Hz

Fixed Quick share icon errors

Fixed errors that don’t work at Samsung’s Clear View Display Cover

Improved the operations of phone frame rate

Improved operations while searching in messages app

OnePlus Nord CE 5G e N10 5G: le novità degli aggiornamenti

OnePlus ha usato come sempre il forum ufficiale per annunciare il rilascio di nuovi aggiornamenti software, questa volta destinati ai modelli OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord CE 5G. In entrambi i casi sono arrivate le patch di sicurezza di novembre 2021.

OnePlus Nord CE 5G sta ricevendo la OxygenOS 11.0.11.11 con il seguente changelog:

System Updated Android security patch to 2021.11 Fixed known issues and improved stability



OnePlus Nord N10 5G sta ricevendo la OxygenOS 11.0.3 con il seguente changelog:

System Updated Android Security Patch to 2021.11

Network Optimized the stability of the communication network



Fairphone 2: le novità dell’aggiornamento

Arrivato sul mercato nel 2015 con Android 5, Fairphone 2 dà una bella dimostrazione di sostenibilità: lo scorso marzo si era aggiornato ad Android 9 e adesso il produttore ha annunciato su Twitter l’update ad Android 10.

Fairphone ha dato il via ieri alla fase di beta testing e punta ad un rilascio pubblico all’inizio del 2022, facendo entrare Fairphone 2 nel settimo anno di supporto software.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S20, Note 20, OnePlus Nord CE 5G, Nord N10 5G, Fairphone 2

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (ancora) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per Fairphone 2, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

