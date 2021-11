Giornata di aggiornamenti quella di oggi, con tanti dispositivi che ricevono novità importanti o patch di sicurezza più recenti. In casa Huawei è partito il rollout della prima beta della EMUI 12 globale per Huawei P40, P40 Pro e Mate 30, mentre Samsung aggiorna Galaxy A52, Galaxy A52s 5G, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaxy Tab S7 e S7+, Galaxy Tab A 10.5, Galaxy Tab Active 3, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G (in beta), Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. Troviamo anche update per Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, OPPO Find X3 Pro e Google Pixelbook.

Novità aggiornamenti Huawei P40, P40 Pro e Mate 30

Iniziamo da Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei Mate 30, che stanno iniziando a ricevere la prima beta globale della EMUI 12. Per la precisione è in distribuzione la versione 12.0.0.211 con un download richiesto di più di 5,5 GB.

La nuova versione della EMUI è stata annunciata lo scorso agosto con tante novità e dovrebbe arrivare su tutti questi dispositivi Android nel corso delle prossime settimane. Per ora si tratta di una versione beta, disponibile solo per coloro che hanno aderito al programma di test.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52, A52s 5G, A31, A12

Aggiornamenti anche in casa Samsung con gli smartphone di fascia media Galaxy A52, Galaxy A52s 5G, Galaxy A31 e Galaxy A12. Per tutti sono in distribuzione le patch di sicurezza di novembre 2021, ma non sembrano esserci ulteriori novità. Per altre funzionalità o cambiamenti dovremo attendere l’arrivo di Android 12 e della One UI 4, che ha già debuttato sulla serie Galaxy S21.

Sono in rollout i firmware A525FXXU4AUJ2 (A52), A528BXXS1AUK7 (A52s 5G), A315FXXS1CUK2 (A31) e A125FXXU1BUK1 (A12), che includono solo perfezionamenti lato sicurezza.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 5G

Discorso un po’ diverso per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, che stanno ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2021 insieme alla nuova beta della One UI 4.0, basata su Android 12.

In questo caso si tratta del firmware ZUKG, che porta con sé anche numerosi bugfix e miglioramenti. Probabile un rilascio a breve della versione stabile di Android 12 anche per i pieghevoli.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7+, Tab A 10.5 e Tab Active 3

Novità anche per diversi tablet del produttore sud-coreano: sono in distribuzione aggiornamenti per Samsung Galaxy Tab S7 e S7+, Galaxy Tab A 10.5 e Galaxy Tab Active 3.

I due tablet di fascia alta ricevono i firmware T875XXS2BUK2 e T975XXU2BUK6 in Europa a partire dalle versioni LTE, mentre Galaxy Tab A 10.5 e Galaxy Tab Active 3 accolgono rispettivamente le versioni T595XXS4CUK1 e T575XXS3BUK1. Tutti questi hanno in comune le patch di sicurezza di novembre 2021, con i numerosi perfezionamenti presentati a inizio mese.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic

Gli aggiornamenti per il produttore sud-coreano non si concludono però qui, perché spuntano novità anche per due wearable: stiamo parlando degli smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

La versione in rollout è la R8*0XXU1DUK1 e porta miglioramenti nella stabilità e nell’affidabilità del sistema operativo Wear OS. Il changelog si chiude qui, dunque non dovrebbero essere incluse altre novità.

Novità aggiornamento Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max

Usciamo dal mondo Samsung con Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max, che in queste ore stanno ricevendo novità interessanti: il primo accoglie la tanto attesa MIUI 12.5 Enhanced Edition (12.5.2.0.RJWINXM) a partire dall’India, mentre il secondo riceve la MIUI 12.5 con la versione 12.5.3.0.RJXINXM.

La distribuzione sta avvenendo come sempre gradualmente, in modo che eventuali problemi possano venire fuori solo per gruppi ristretti di utenti.

Novità aggiornamento OPPO Find X3 Pro

Chiudiamo con gli smartphone con l’aggiornamento per OPPO Find X3 Pro, che in queste ore sta ricevendo la ColorOS 12 in versione stabile a partire da Malesia, Thailandia e Indonesia (esattamente come previsto nella road map). La stessa azienda cinese ha annunciato il rollout con un comunicato ufficiale.

Il firmware che sta arrivando sui primi Find X3 Pro è il CPH2173_11.C.33 ed è basato su Android 12.

Novità aggiornamento Google Pixelbook

Incredibile ma vero si aggiorna anche Google Pixelbook, il dispositivo lanciato ormai quattro anni fa con sistema operativo Chrome OS. Nonostante si tratti di un device targato Big G, sta ricevendo solo ora Android 11 con Chrome 97 nel canale Dev e Canary. Nelle prossime settimane l’update dovrebbe raggiungere gli altri dispositivi nel canale stabile.

Come aggiornare Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Samsung Galaxy A52, A52s 5G, A31, A12, Z Fold3, Z Flip3 5G, Galaxy Tab S7, S7+, Tab 10.5, Tab Active 3, Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, OPPO Find X3 Pro e Google Pixelbook

Per aggiornare Samsung Galaxy A52, A52s, A31, A12, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Galaxy Tab S7, S7+, Tab 10.5 e Tab Active 3 potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic potete invece consultare la sezione dedicata all’interno dell’app Galaxy Wearable.

Per aggiornare Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei Mate 30 alla EMUI 12 beta dovete aver aderito al programma in precedenza, come spiegato a questa pagina. Per verificare l’arrivo dell’update a bordo di Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, OPPO Find X3 Pro e Google Pixelbook non dovete fare altro che recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, nelle sezioni dedicate agli aggiornamenti.

