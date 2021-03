Fairphone è un’azienda che fa della sostenibilità il suo cavallo di battaglia, puntando tutto su smartphone longevi, riparabili e dal prezzo equo. L’azienda offre anche un supporto software molto lungo, in contrapposizione a ciò che accadeva nel mondo Android fino a pochissimo tempo fa. Fairphone 2, infatti, riceverà a partire da oggi, il suo ultimo major update, Android 9.

La prima impressione è quella di essere di fronte a un risultato decisamente non eccezionale, dato che molti smartphone odierni sono stati aggiornati e vengono venduti con Android 11 a bordo, ma contando che questo device è stato rilasciato nel 2016 con Android 5, la percezione cambia decisamente. Un supporto software così duraturo è un qualcosa di mai visto, almeno nel mondo Android, che però sta cercando di adeguarsi, con Samsung che offre 4 anni di aggiornamenti di sicurezza e OnePlus che aggiornerà ad Android 11 i suoi 6 e 6T.

La notizia è molto importante per i possessori dei device, che innanzitutto vedono la propria fiducia ripagata dal compimento delle promesse del produttore e poi vedranno l’arrivo dell’ultima versione attualmente ancora supportata da Google. L’ultimo bollettino sulla sicurezza di Android rilasciato da Big G infatti vede diversi fix a problemi di sicurezza di Android 9. L’aggiornamento in questione comunque non è una novità assoluta, in quanto la beta risale al giugno dello scorso anno.

Le difficoltà incontrate da Fairphone nell’ottenere questo risultato sono state molte, la più grande quella di riuscire a supportare un dispositivo che non era più supportato nemmeno da Qualcomm, che è poi ciò che spesso limita la capacità di aggiornamento di altri produttori. Il CEO dell’azienda olandese ha infatti sottolineato come, per ottenere la certificazione di Google sul software, questo ha dovuto passare 477 mila test.

Today we’re celebrating a milestone. The #Fairphone 2 gets a major software upgrade 5 years after launch. We started Fairphone with a mission to encourage smartphone longevity by disrupting the electronics industry and this signifies that commitment. 🙌 https://t.co/jdpOxZKEHQ pic.twitter.com/bQGbj54CEi — Fairphone (@Fairphone) March 25, 2021

L’unico produttore di smartphone che offre un supporto simile per i propri smartphone è Apple, che lo scorso anno ha rilasciato iOS 14 per uno smartphone del 2015, iPhone 6S. Stando all’impegno dimostrato da Fairphone, i recenti Fairphone 3 e 3 Plus saranno aggiornati ad Android 11 nella seconda parte di quest’anno con ancora un altro major update previsto per il futuro. In generale poi, il supporto software e le parti di ricambio sono garantite fino al 2024.