Spesso i team di sviluppatori dei vari produttori di smartphone si trovano costretti a risolvere bug più o meno fastidiosi riscontrati dagli utenti e negli ultimi giorni quelli di Samsung e Google sono stati piuttosto impegnati.

Samsung al lavoro per risolvere il bug di Galaxy S21

Il colosso coreano ha rilasciato l’aggiornamento che ha portato sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 l’interfaccia personalizzata One UI 4 con Android 12 ma negli Stati Uniti tale update ha portato con sé un fastidioso bug: gli utenti, infatti, hanno segnalato la presenza di lag nell’interfaccia e tale problema è causato da un bug relativo al refresh rate del display, che passa automaticamente da 120 Hz a 60 Hz anche quando non dovrebbe farlo.

Il team di Samsung è a conoscenza del problema e sta lavorando a una soluzione. Pare che il bug sia stato effettivamente rilevato nei beta test ma la correzione presente nella versione corrente del software (BUK7) funziona solo su alcune unità mentre un fix completo dovrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento.

Con Android 12L arriverà la risoluzione di un bug

Anche il team di Google è alle prese con la risoluzione di un bug a causa del quale, se è impostato il cambio automatico degli sfondi, potrebbe verificarsi il crash dei giochi (nel momento in cui si verifica lo switch tra uno sfondo e l’altro).

Ricordiamo che Material You, il nuovo linguaggio di design introdotto con Android 12, porta con sé un motore di temi dinamico che estrae i colori dallo sfondo corrente e li distribuisce sull’interfaccia utente del sistema e sulle app supportate e la modifica dello sfondo comporta una modifica della configurazione che forza il riavvio di tutte le attività delle app, in modo che utilizzino i nuovi colori dello sfondo per il tema

Ebbene, la causa principale di questo bug che causa l’arresto anomalo dei giochi è stata individuata nelle modifiche forzate alla configurazione di Android e la sua soluzione sarà implementata con Android 12L: in pratica, la correzione garantirà che le modifiche allo sfondo non attiveranno modifiche al tema e non forzeranno il riavvio delle attività dell’app, prevenendo così arresti anomali.