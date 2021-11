A distanza di poco più di un mese dalla presentazione di Android 12, lanciato in concomitanza della presentazione di Google Pixel 6 e 6 Pro, Samsung quest’oggi, 18 novembre, ha rilasciato l’aggiornamento di Android 12 con la One UI 4.0 per tutta la serie Samsung Galaxy S21.

Parte il programma beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S20 e Note 20

In queste ore, però, il colosso sudcoreano ha aperto i cancelli (solo negli USA, per il momento) per accedere al programma beta della One UI 4.0 basata su Android 12 per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono fare richiesta di entrare nel programma beta tramite l’applicazione Samsung Members, ma ricordiamo che non è saggio installare la beta sul proprio smartphone principale per via dei potenziali bug presenti.

Come scaricare la beta della One UI 4.0 su Samsung Galaxy S20 e Note 20

Una volta entrati nel programma, la beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S20 e Note 20 può essere scaricata dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti Software > Scarica e installa.

